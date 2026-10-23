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Топ-менеджеры медиакомпаний об ожиданиях на 2027 год: «Конкуренция усиливается»

Темпы роста рынка в следующем году окажутся ниже, чем в текущем, также прогнозируют они
Дмитрий Игнатьев
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Одним из ключевых прогнозов руководителей медиахолдингов и медиакомпаний на 2027 г. стало замедление темпов роста рынка и его сегментов. Это следует из данных исследования «Ведомостей» о стратегиях лидеров, подготовленного для конференции «Медиабизнес». В нем приняли участие топ-менеджеры из ключевых компаний контентной индустрии России. Результаты исследования были представлены в четверг, 22 октября, на конференции «Медиабизнес».

Другой распространенный прогноз – диверсификация направлений выручки у крупнейших игроков индустрии, отмечается в исследовании. Наиболее часто о таких планах заявляли компании, доминирующей моделью в выручке которых является рекламная.

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