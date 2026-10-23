Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».
Встреча состоялась на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев при этом сообщил РБК, что на сегодня запланирован обмен пленными между Россией и Украиной. По информации «БелТА», он пройдет в Гомеле.
20 сентября Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом «теневом плену» на Украине. Российская сторона регулярно передает соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая. По ее словам, благодаря выстроенной коммуникации из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих. Как отметила омбудсмен, речь идет о людях, которые могли месяцами содержаться в закрытых местах и официально числиться при этом пропавшими без вести.
15 сентября омбудсмен сказала, что РФ и Украина обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими лицами и воссоединения семей. Лантратова также заявила, что после ее назначения на должность уполномоченного по правам человека из украинского плена были возвращены 663 российских военнослужащих. Всего с момента вступления в должность нового омбудсмена Россия и Украина провели пять обменов военнопленными. Лантратова подчеркнула, что работа уполномоченных сосредоточена на ряде гуманитарных направлений, включая воссоединение разлученных конфликтом семей.