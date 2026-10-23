Politico: лидеры ЕС не смогли согласовать ключевые вопросы на саммите

Лидеры Евросоюза не смогли достичь согласия по ряду ключевых вопросов на саммите в Брюсселе 15–16 октября. Среди наиболее спорных тем оказались семилетний бюджет объединения объемом около 2 трлн евро и энергетическая политика. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.