Politico: лидеры ЕС не смогли согласовать ключевые вопросы на саммите
Лидеры Евросоюза не смогли достичь согласия по ряду ключевых вопросов на саммите в Брюсселе 15–16 октября. Среди наиболее спорных тем оказались семилетний бюджет объединения объемом около 2 трлн евро и энергетическая политика. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, разногласия между европейскими политиками привели к спорам на повышенных тонах. Обсуждение бюджета и мер по сдерживанию цен на энергоносители продолжалось около 14 часов, однако участники встречи так и не смогли выработать согласованную позицию.
Особые разногласия вызвала система торговли квотами на выбросы (ETS2), которая должна затронуть транспорт и отопление с 2028 г. Ряд государств потребовал отложить ее введение. Собеседники Politico раскритиковали председателя Евросовета Антониу Кошту за организацию переговоров, охарактеризовав обсуждение как хаотичное.
16 октября премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что все страны ЕС недовольны предложенным проектом бюджета на 2028–2034 гг. Он подчеркнул, что Амстердам не готов идти на уступки ради скорейшего согласования документа.
19 октября Politico сообщило о разногласиях по миграционной политике на саммите. Лидеры ЕС не согласовали предложенные Данией, Италией и Польшей положения о связи нелегальной миграции с преступностью.
16 октября европейский дипломат сообщил, что участники саммита в Брюсселе не предложили Украине новых пакетов финансовой помощи или вооружений, ограничившись подтверждением ранее согласованных обязательств.