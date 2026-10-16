Лидеры ЕС не предложили Украине новых пакетов финансовой помощи

Как сообщает Euronews, европейские лидеры пока не готовы подробно обсуждать дополнительное финансирование Киева. В 2027 г. ЕС планирует выделить Украине 45 млрд евро в рамках действующего кредита. При этом Киев оценивает дефицит средств на военные и бюджетные нужды в $78 млрд (около 70 млрд евро). Еврокомиссия пока не подтвердила эту оценку, но признает, что нехватка финансирования будет значительной.