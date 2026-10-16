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Лидеры ЕС не предложили Украине новых пакетов финансовой помощи

Анна Виноградова
OLIVIER HOSLET / TASS
OLIVIER HOSLET / TASS

Лидеры Евросоюза (ЕС) не предложили Украине новых пакетов финансовой помощи или поставок вооружений на саммите в Брюсселе, сообщил европейский дипломат, передает ТАСС. По его словам, участники встречи выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообещали продолжить финансирование в рамках ранее согласованного кредита на 90 млрд евро.

Выступая на саммите, Зеленский заявил, что в 2027 г. Украине потребуется дополнительно 70 млрд евро на военные нужды. Он также предложил Евросоюзу предусмотреть расходы на поддержку Киева в бюджете на период после 2027 г.

«Давайте определим, как именно оборонные возможности Украины должны быть учтены в этом бюджете», – сказал Зеленский. По его мнению, вклад Украины в безопасность Европы пока не отражен в финансовых планах ЕС на период с 2028 г.

Как сообщает Euronews, европейские лидеры пока не готовы подробно обсуждать дополнительное финансирование Киева. В 2027 г. ЕС планирует выделить Украине 45 млрд евро в рамках действующего кредита. При этом Киев оценивает дефицит средств на военные и бюджетные нужды в $78 млрд (около 70 млрд евро). Еврокомиссия пока не подтвердила эту оценку, но признает, что нехватка финансирования будет значительной.

16 октября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об отказе Праги гарантировать кредит ЕС для Украины. Он также выразил недовольство планами предусмотреть в европейском бюджете 100 млрд евро для Киева.

15 октября глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о переносе обсуждения поддержки Украины на второй день саммита. По ее словам, первоначально лидеры сосредоточились на энергетическом кризисе и согласовании бюджета объединения на 2028–2034 гг.

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