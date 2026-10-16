Бабиш: Чехия не будет гарантировать кредит ЕС для Украины
Прага не будет гарантировать кредит ЕС для Украины, объявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета. Он выразил недовольство тем, что в бюджете ЕС заложены 100 млрд евро для Киева.
«Мне не нравится, что в европейском бюджете [заложены] 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть [предоставлены] в долг», – сказал он (цитата по ТАСС).
Бабиш добавил, что «мы все хотим мира», но это не значит, что европейские страны «должны принять какие-то российские представления» об условиях его заключения. Чешский премьер отметил, что боевые действия продолжаются, а Европа находится вне процесса урегулирования конфликта.
В апреле ЕС одобрил 90 млрд евро кредита Украине. Предоставленные Украине 90 млрд евро являются средствами, выделенными за счет гарантий резервов европейского бюджета. Вернуть Киев должен те же 90 млрд и только после того, как получит от России репарации.
16 октября «РИА Новости» писало, что Украине в 2027 г. предстоит выплатить $6,67 млрд по внешнему госдолгу. Согласно документу, на погашение основной суммы внешних заимствований Киеву потребуется направить $3,335 млрд. Еще $3,339 млрд предусмотрено на обслуживание внешних займов.