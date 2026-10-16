Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,49+0,06%BISVP10,31-0,48%VEON-RX75,3-3,59%IMOEX2 413,27+1,11%RTSI907,57+1,1%RGBI111,86+0,15%RGBITR771,15+0,18%
Главная / Политика /

Бабиш: Чехия не будет гарантировать кредит ЕС для Украины

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Прага не будет гарантировать кредит ЕС для Украины, объявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета. Он выразил недовольство тем, что в бюджете ЕС заложены 100 млрд евро для Киева.

«Мне не нравится, что в европейском бюджете [заложены] 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть [предоставлены] в долг», – сказал он (цитата по ТАСС).

Бабиш добавил, что «мы все хотим мира», но это не значит, что европейские страны «должны принять какие-то российские представления» об условиях его заключения. Чешский премьер отметил, что боевые действия продолжаются, а Европа находится вне процесса урегулирования конфликта.

В апреле ЕС одобрил 90 млрд евро кредита Украине. Предоставленные Украине 90 млрд евро являются средствами, выделенными за счет гарантий резервов европейского бюджета. Вернуть Киев должен те же 90 млрд и только после того, как получит от России репарации.

16 октября «РИА Новости» писало, что Украине в 2027 г. предстоит выплатить $6,67 млрд по внешнему госдолгу. Согласно документу, на погашение основной суммы внешних заимствований Киеву потребуется направить $3,335 млрд. Еще $3,339 млрд предусмотрено на обслуживание внешних займов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её