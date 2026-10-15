Саммит ЕС впервые с начала спецоперации перенес обсуждение Украины

По ее словам, 15 октября лидеры стран ЕС сосредоточатся на энергетическом кризисе, в частности росте цен на энергоресурсы, а также проблемах согласования семилетнего бюджета сообщества на 2028–2034 гг. Кроме того, участники встречи обсудят экономические дисбалансы, в том числе дефицит внешней торговли Евросоюза с Китаем. По данным, приведенным агентством, в 2025 г. он достиг 360 млрд евро, или около 1 млрд евро в день.