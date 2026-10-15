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Саммит ЕС впервые с начала спецоперации перенес обсуждение Украины

Татьяна Мозолевская
ЕР
ЕР

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе впервые с начала российской спецоперации на Украине перенесли обсуждение украинского вопроса на второй день встречи. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас журналистам по прибытии на саммит.

«Поддержка Украины, ее мы будем обсуждать во второй день саммита», – сказала Каллас (цитата по ТАСС).

По ее словам, 15 октября лидеры стран ЕС сосредоточатся на энергетическом кризисе, в частности росте цен на энергоресурсы, а также проблемах согласования семилетнего бюджета сообщества на 2028–2034 гг. Кроме того, участники встречи обсудят экономические дисбалансы, в том числе дефицит внешней торговли Евросоюза с Китаем. По данным, приведенным агентством, в 2025 г. он достиг 360 млрд евро, или около 1 млрд евро в день.

14 октября лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что вступление Украины в Евросоюз будет равносильно «харакири» из-за потери суверенитета и значительных экономических потерь для Франции. Политик подтвердила свое несогласие с принятием Украины в ЕС. Она также поставила под сомнение дальнейшую поддержку Парижем европейского финансирования Киева в случае своего прихода к власти. По словам Ле Пен, Франция больше не может позволить себе увеличивать расходы на помощь Украине.

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