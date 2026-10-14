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Ле Пен назвала вступление Украины в ЕС «харакири» для Евросоюза

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Вступление Украины в Евросоюз будет равносильно «харакири» из-за потери суверенитета и значительных экономических потерь для Франции. Об этом заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью Financial Times.

Политик подтвердила свое несогласие с принятием Украины в ЕС. Она также поставила под сомнение дальнейшую поддержку Парижем европейского финансирования Киева в случае своего прихода к власти. По словам Ле Пен, Франция больше не может позволить себе увеличивать расходы на помощь Украине.

«Честно говоря, господину Зеленскому следует сказать, предупредить его, что, послушайте, мы не можем сделать больше, мы не можем справиться с большим», – заявила она.

Ле Пен напомнила о согласованном Евросоюзом кредите Украине на 90 млрд евро, из которых, по ее оценке, на Францию приходится 18 млрд евро. «18 млрд евро – это действительно много», – подчеркнула политик. Она допустила, что в случае победы на президентских выборах не поддержит дальнейшее финансирование Киева через ЕС, если это приведет к увеличению долговой нагрузки на Францию.

7 октября Евросоюз перечислил Украине 1,2 млрд евро на оборонные нужды в рамках программы Ukraine Support Loan. В апреле ЕС одобрил предоставление Киеву кредита на 90 млрд евро, из которых 60 млрд евро предназначены для оборонных расходов, а 30 млрд евро – для макрофинансовой поддержки.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц не смогли согласовать позиции по ускоренному вступлению Киева в ЕС. Мерц предложил Украине статус ассоциированного члена объединения без права голоса, однако Зеленский настаивал на полноценном членстве.

2 октября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила о невозможности вступления Украины в ЕС в 2027 г. при действующей процедуре приема новых государств. Она подчеркнула, что для Киева не будут делать исключений из установленных требований.

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