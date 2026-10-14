Ле Пен назвала вступление Украины в ЕС «харакири» для Евросоюза

Ле Пен напомнила о согласованном Евросоюзом кредите Украине на 90 млрд евро, из которых, по ее оценке, на Францию приходится 18 млрд евро. «18 млрд евро – это действительно много», – подчеркнула политик. Она допустила, что в случае победы на президентских выборах не поддержит дальнейшее финансирование Киева через ЕС, если это приведет к увеличению долговой нагрузки на Францию.