ЕС передал Украине 1,2 млрд евро на нужды обороны
Евросоюз передал Украине 1,2 млрд евро в рамках программы кредитования Ukraine Support Loan. Об этом премьер-министр страны Сергей Корецкий написал в Telegram-канале.
«С учетом этого транша Украина получила уже почти 13 млрд евро оборонного финансирования по программе», – говорится в сообщении.
Средства будут направлены на оборону. Корецкий также выразил благодарность председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, еврокомиссару по обороне Андрюсу Кубилюсу и европейским странам.
В апреле ЕС одобрил выдачу Украине кредита на сумму 90 млрд евро сроком на два года. На оборонный компонент выделялось 60 млрд евро, а на макрофинансовую помощь (выплата пенсий, социальных пособий, поддержка экономической стабильности) – 30 млрд.
В августе глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕК разрабатывает новую программу финансовой поддержки Украины. Она рассчитана на 2028–2034 гг. Документ находится на стадии обсуждения. Объем новой финансовой поддержки Украины может составить 100 млрд евро.
В сентябре глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро из средств Европейского фонда мира. 900 млн евро направят на военную миссию ЕС по поддержке Украины, 1 млрд евро – на совместные закупки техники, а 4,7 млрд евро – на возмещение расходов странам ЕС.