ЕС передал Украине 1,2 млрд евро на нужды обороны

В сентябре глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро из средств Европейского фонда мира. 900 млн евро направят на военную миссию ЕС по поддержке Украины, 1 млрд евро – на совместные закупки техники, а 4,7 млрд евро – на возмещение расходов странам ЕС.