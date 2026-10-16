Премьер Нидерландов заявил о недовольстве стран ЕС проектом бюджета

9 октября Politico со ссылкой на 12 дипломатов ЕС писала, что страны ЕС обсуждают сокращение следующего семилетнего бюджета на 100–200 млрд евро по сравнению с первоначальным планом. Основные разногласия связаны с тем, сколько средств ЕС должен направлять на общие программы и как распределять финансовую нагрузку между странами. Сокращение бюджета может повлиять на финансирование приоритетных направлений ЕС, однако окончательное решение будет зависеть от дальнейших переговоров.