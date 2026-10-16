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Премьер Нидерландов заявил о недовольстве стран ЕС проектом бюджета

Ксения Наумчик
dpa / picture-alliance / ТАСС
dpa / picture-alliance / ТАСС

Все страны Евросоюза выразили недовольство проектом следующего многолетнего бюджета сообщества. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен перед началом второго дня саммита лидеров ЕС, передает De Telegraaf.

Он подчеркнул, что Нидерланды не намерены идти на уступки ради скорейшего согласования бюджета до конца года. По словам главы правительства, для страны «качественное соглашение важнее быстрого».

Йеттен также заявил, что предложенный документ недостаточно учитывает ключевые приоритеты Евросоюза. В частности, он призвал уделить больше внимания вопросам безопасности, повышению конкурентоспособности европейской экономики и усилению контроля над миграцией.

Кроме того, глава нидерландского правительства раскритиковал предлагаемый принцип распределения финансовой нагрузки между странами ЕС, назвав его несправедливым. По его словам, аналогичные претензии звучали и в выступлениях других участников саммита.

9 октября Politico со ссылкой на 12 дипломатов ЕС писала, что страны ЕС обсуждают сокращение следующего семилетнего бюджета на 100–200 млрд евро по сравнению с первоначальным планом. Основные разногласия связаны с тем, сколько средств ЕС должен направлять на общие программы и как распределять финансовую нагрузку между странами. Сокращение бюджета может повлиять на финансирование приоритетных направлений ЕС, однако окончательное решение будет зависеть от дальнейших переговоров.

7 октября Rapporteur сообщал, что новый семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 гг. в реальном выражении может оказаться меньше действующего из-за роста цен и инфляции, вызванных энергетическим кризисом на фоне войны США и Израиля против Ирана.

29 сентября Financial Times писала, что Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия потребовали сократить новый семилетний бюджет объединения на сотни миллиардов евро, пригрозив заблокировать его принятие.

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