Rapporteur: бюджет ЕС на 2028–2034 годы окажется меньше предыдущего
Новый семилетний бюджет Евросоюза (ЕС) на 2028–2034 гг. в реальном выражении может оказаться меньше действующего из-за роста цен и инфляции, вызванных энергетическим кризисом на фоне войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщил портал Rapporteur со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии (ЕК) от 2 октября.
Согласно документу, объем проекта бюджета в отношении к валовому национальному доходу (ВНД) ЕС снизился до 1,11% против 1,15% в первоначальном предложении Еврокомиссии, представленном в июле прошлого года. При этом показатель оказался ниже относительного размера действующего бюджета на 2021–2027 гг. на момент его принятия.
В документе отмечается, что пересмотр прогноза связан с ускорением инфляции. За последний год рост цен превысил установленный Еврокомиссией дефлятор на уровне 2%, что привело к уменьшению относительного объема будущего бюджета.
Rapporteur отмечает, что новые расчеты расходятся с заявлением главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о предложенном проекте как о «самом амбициозном за всю историю». В документе также говорится об ожидаемом снижении относительного размера совокупных национальных взносов 27 стран ЕС.
29 сентября Financial Times писала, что Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия потребовали сократить новый семилетний бюджет объединения на сотни миллиардов евро, пригрозив заблокировать его принятие. Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры этих стран настаивают на существенном сокращении расходов в бюджете на 2028–2034 гг. Высвободившиеся средства предлагается направить на оборонную промышленность и инновации. Одновременно государства выступают за уменьшение финансирования сельского хозяйства и поддержки менее развитых регионов ЕС.
В совместном заявлении шести стран союза, опубликованном правительством ФРГ 27 августа, говорилось, что для приемлемого компромисса предложение Еврокомиссии объемом почти в 2 трлн евро необходимо сбалансированно сократить. В документе пояснялось, что вклад в это сокращение должны внести все разделы бюджета.
20 апреля сообщалось, что Еврокомиссия предлагает увеличить расходы ЕС на оборону в бюджете на 2028–2034 гг. примерно в 10 раз – до 131 млрд евро. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс называл эту сумму минимальной планкой при обсуждении семилетнего бюджета и призывал Европарламент не идти на компромиссы по вопросам обороны и космоса.