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Главная / Экономика /

Подсчеты «Ведомостей»: Европа удвоила военные расходы за пять лет

Милитаризация спровоцировала рост бюджетного дефицита и госдолга
Александр Соколов
Последние годы Европа тратит деньги на то, чтобы вооружиться до зубов
Последние годы Европа тратит деньги на то, чтобы вооружиться до зубов / Jonas Walzberg / REUTERS

Совокупные военные расходы европейских стран вырастут в 2026 г. на 15% и достигнут 574 млрд евро. По сравнению с 2021 г., когда траты были 283 млрд евро, их номинальный объем вырос на 103%, следует из данных SIPRI и НАТО, с которыми ознакомились «Ведомости».

В масштабах экономики уровень военных расходов в Европе в этом году вырос до 2,55% ВВП, тогда как пять лет назад был 1,64% ВВП. И это только прямые траты на оборону. Еще 1,4% ВВП страны НАТО отправят на сопутствующие инвестиции в военную инфраструктуру и безопасность.

Чтобы все это оплатить, чиновникам пришлось лезть в карман европейцев: увеличивать налоги, наращивать госдолг и его обслуживание и даже сокращать социальные расходы.

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