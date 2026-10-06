Подсчеты «Ведомостей»: Европа удвоила военные расходы за пять лет

В масштабах экономики уровень военных расходов в Европе в этом году вырос до 2,55% ВВП, тогда как пять лет назад был 1,64% ВВП. И это только прямые траты на оборону. Еще 1,4% ВВП страны НАТО отправят на сопутствующие инвестиции в военную инфраструктуру и безопасность.