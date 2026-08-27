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Главная / Экономика /

Шесть стран ЕС призвали урезать бюджет объединения на сотни миллиардов евро

Сокращение предлагается распределить между всеми разделами бюджета Евросоюза
Елена Вострикова

Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Швеция и Финляндия выступили за сокращение многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 гг. на несколько сотен миллиардов евро. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном правительством ФРГ.

Авторы документа отметили, что переговоры по многолетней финансовой программе ЕС вступили в решающую стадию. Шесть государств поддержали намерение завершить согласование бюджета в 2026 г., однако призвали пересмотреть предложенный Еврокомиссией объем расходов и пересмотреть приоритеты.

«Чтобы прийти к приемлемому компромиссу, предложение Еврокомиссии объемом почти в 2 трлн евро необходимо сбалансированно сократить на несколько сотен миллиардов евро», – говорится в заявлении.

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Экономика / Мировая экономика

В документе поясняется, что вклад в это сокращение должны внести все разделы бюджета. Страны также считают, что новый бюджет ЕС должен сопровождаться «эффективной, социально ответственной и благоприятной для бизнеса законодательной и нормативно-правовой базой».

20 апреля сообщалось, что Еврокомиссия предлагает увеличить расходы ЕС на оборону в бюджете на 2028–2034 гг. примерно в 10 раз – до 131 млрд евро. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс называл эту сумму минимальной планкой при обсуждении семилетнего бюджета и призывал Европарламент не идти на компромиссы по вопросам обороны и космоса.

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