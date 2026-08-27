Шесть стран ЕС призвали урезать бюджет объединения на сотни миллиардов евро

Шесть стран ЕС призвали урезать бюджет объединения на сотни миллиардов евроСокращение предлагается распределить между всеми разделами бюджета Евросоюза
Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Швеция и Финляндия выступили за сокращение многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 гг. на несколько сотен миллиардов евро. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном правительством ФРГ.
Авторы документа отметили, что переговоры по многолетней финансовой программе ЕС вступили в решающую стадию. Шесть государств поддержали намерение завершить согласование бюджета в 2026 г., однако призвали пересмотреть предложенный Еврокомиссией объем расходов и пересмотреть приоритеты.
«Чтобы прийти к приемлемому компромиссу, предложение Еврокомиссии объемом почти в 2 трлн евро необходимо сбалансированно сократить на несколько сотен миллиардов евро», – говорится в заявлении.
В документе поясняется, что вклад в это сокращение должны внести все разделы бюджета. Страны также считают, что новый бюджет ЕС должен сопровождаться «эффективной, социально ответственной и благоприятной для бизнеса законодательной и нормативно-правовой базой».
20 апреля сообщалось, что Еврокомиссия предлагает увеличить расходы ЕС на оборону в бюджете на 2028–2034 гг. примерно в 10 раз – до 131 млрд евро. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс называл эту сумму минимальной планкой при обсуждении семилетнего бюджета и призывал Европарламент не идти на компромиссы по вопросам обороны и космоса.