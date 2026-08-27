Шесть стран ЕС призвали урезать бюджет объединения на сотни миллиардов евро

20 апреля сообщалось, что Еврокомиссия предлагает увеличить расходы ЕС на оборону в бюджете на 2028–2034 гг. примерно в 10 раз – до 131 млрд евро. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс называл эту сумму минимальной планкой при обсуждении семилетнего бюджета и призывал Европарламент не идти на компромиссы по вопросам обороны и космоса.