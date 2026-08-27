Фон дер Ляйен заявила об утрате прежних преимуществ экономики ЕС
Прежние преимущества, на которых долгое время строилась экономическая модель Евросоюза, включая дешевую импортную энергию, больше не существуют. Об этом сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы живем в мире, который потерял свою уверенность и в котором правила игры меняются», – заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, европейская экономика долгое время опиралась на дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, расширение доступа к рынку Китая, стратегическую защиту со стороны США и технологическое преимущество Запада. «Сейчас это исчезло», – подчеркнула глава Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен также отметила, что европейские компании одновременно сталкиваются с ростом стоимости энергии, фрагментацией единого рынка, сложным регулированием и не всегда равными условиями конкуренции.
В этих условиях Еврокомиссия намерена сосредоточиться на укреплении промышленного потенциала, инвестициях и повышении конкурентоспособности ЕС. В частности, к 2029 г. Брюссель планирует сократить административную нагрузку на бизнес на 25%, а для малого и среднего бизнеса – на 35%.
22 августа шесть европейских стран предложили ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний, чьи доходы выросли на фоне войны в Иране. «Нефтяные компании пользуются высокой общей рентабельностью на глобальном уровне и получают прибыль от продажи нефтепродуктов, превышающую рост цен на сырую нефть», – говорится в письме, под которым свои подписи поставили министры финансов Германии, Италии, Австрии, Польши, Португалии и министр экономики Испании.