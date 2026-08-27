Фон дер Ляйен заявила об утрате прежних преимуществ экономики ЕС

В этих условиях Еврокомиссия намерена сосредоточиться на укреплении промышленного потенциала, инвестициях и повышении конкурентоспособности ЕС. В частности, к 2029 г. Брюссель планирует сократить административную нагрузку на бизнес на 25%, а для малого и среднего бизнеса – на 35%.