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Главная / Экономика /

Почему европейская экономика стала проигрывать американской

США обгоняют 27 стран ЕС практически по всем макропоказателям – и это не удивительно, считают эксперты
Ульяна Сморчкова
Jimin Kim / SOPA Images / REUTERS
Jimin Kim / SOPA Images / REUTERS

Номинальный объем ВВП США в 2026 г. достигнет $32,4 трлн, а ЕС – только $23 трлн, следует из прогнозов Международного валютного фонда (МВФ). Таким образом, экономики 27 стран ЕС совокупно будут составлять всего 71% от экономики Штатов. При этом еще в начале века европейская экономика превосходила американскую по объему ВВП. В 2008 г. показатель Евросоюза был почти на 30% выше ($19,3 трлн), чем ВВП США ($14,8 трлн).

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают текущее положение вполне закономерным. Набор серьезных структурных проблем и череда шоков – мировой кризис 2008 г., выход Великобритании из ЕС (Brexit), пандемия COVID-19, топливные кризисы, внешнеторговые тарифы, война на Ближнем Востоке – сильно пошатнули рост и устойчивость системы ЕС. «Ведомости» проанализировали ключевые факторы, усугубившие отставание Европы, а также перспективы дальнейшего развития региона. Как считают некоторые эксперты, у ЕС все еще есть потенциал.

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