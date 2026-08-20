Почему европейская экономика стала проигрывать американской

Номинальный объем ВВП США в 2026 г. достигнет $32,4 трлн, а ЕС – только $23 трлн, следует из прогнозов Международного валютного фонда (МВФ). Таким образом, экономики 27 стран ЕС совокупно будут составлять всего 71% от экономики Штатов. При этом еще в начале века европейская экономика превосходила американскую по объему ВВП. В 2008 г. показатель Евросоюза был почти на 30% выше ($19,3 трлн), чем ВВП США ($14,8 трлн).