Politico: семилетний бюджет ЕС могут сократить на 200 млрд евро

Основные разногласия связаны с тем, сколько средств ЕС должен направлять на общие программы и как распределять финансовую нагрузку между странами. Сокращение бюджета может повлиять на финансирование приоритетных направлений ЕС, однако окончательное решение будет зависеть от дальнейших переговоров.