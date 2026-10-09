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Главная / Политика /

Politico: семилетний бюджет ЕС могут сократить на 200 млрд евро

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают сокращение следующего семилетнего бюджета на 100-200 млрд евро по сравнению с первоначальным планом. Об этом пишет Politico со ссылкой на 12 дипломатов ЕС.

В июне Еврокомиссия представила проект бюджета на 2028-2034 гг. объемом почти 2 трлн евро. Теперь страны ЕС обсуждают возможность уменьшить расходы на фоне разногласий по поводу распределения средств.

По данным Politico, Ирландия, которая председательствует в Совете ЕС, должна представить предложение о сокращении бюджета 10 октября. Оно станет частью переговоров между странами союза о размере и структуре будущих расходов.

Основные разногласия связаны с тем, сколько средств ЕС должен направлять на общие программы и как распределять финансовую нагрузку между странами. Сокращение бюджета может повлиять на финансирование приоритетных направлений ЕС, однако окончательное решение будет зависеть от дальнейших переговоров.

7 октября Rapporteur писал, что новый семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 гг. в реальном выражении может оказаться меньше действующего из-за роста цен и инфляции, вызванных энергетическим кризисом на фоне войны США и Израиля против Ирана.

29 сентября Financial Times писала, что Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия потребовали сократить новый семилетний бюджет объединения на сотни миллиардов евро, пригрозив заблокировать его принятие. 

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