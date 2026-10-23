Роспотребнадзор: вариант коронавируса «Стратус» известен специалистам с 2025 года

20 октября в Роспотребнадзоре сообщали, что за 42-ю неделю 2026 г. зарегистрировано более 635 000 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. При этом заболеваемость гриппом продолжает расти. По данным вирусологического мониторинга, 96,6% выявленных респираторных вирусов относятся к негриппозной этиологии. Среди них преобладают риновирусы, на долю которых приходится 45,1%, и вирусы парагриппа – 19,8%. На вирусы гриппа приходится 3,4%. В числе выявленных возбудителей – штаммы A(H1N1), A(H3N2), а также вирусы гриппа типов B и C.