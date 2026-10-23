Роспотребнадзор: вариант коронавируса «Стратус» известен специалистам с 2025 года
Вариант коронавируса XFG, получивший неофициальное название «Стратус», не является принципиально новым штаммом и известен специалистам с января 2025 г. В настоящее время он находится под наблюдением органов здравоохранения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, комментируя сообщения СМИ о новом штамме коронавируса.
Ведомство призвало граждан своевременно обращаться к врачу при появлении признаков респираторной инфекции. К таким симптомам относятся повышение температуры, кашель, боль в горле, насморк, слабость и затрудненное дыхание.
В Роспотребнадзоре также предостерегли от самодиагностики и попыток самостоятельно определить вариант вируса или назначить лечение на основании публикаций в интернете и СМИ. Точный диагноз может установить врач после осмотра и, при необходимости, лабораторного обследования.
Специалисты ведомства продолжают отслеживать эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением COVID-19, как в России, так и за рубежом.
20 октября в Роспотребнадзоре сообщали, что за 42-ю неделю 2026 г. зарегистрировано более 635 000 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. При этом заболеваемость гриппом продолжает расти. По данным вирусологического мониторинга, 96,6% выявленных респираторных вирусов относятся к негриппозной этиологии. Среди них преобладают риновирусы, на долю которых приходится 45,1%, и вирусы парагриппа – 19,8%. На вирусы гриппа приходится 3,4%. В числе выявленных возбудителей – штаммы A(H1N1), A(H3N2), а также вирусы гриппа типов B и C.
13 октября Роспотребнадзор заявил, что в России наблюдается сезонный рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Чаще всего болеют взрослые. Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19 в стране развивается в соответствии с прогнозами.