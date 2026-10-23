Франция привлечет курсантов полиции на протестах

23 октября власти Парижа ввели комендантский час в районе площади Республики и квартале Аль. Ограничения действуют с 23:00 до 06:00 по местному времени с 22 по 25 октября. Запрет распространяется как на взрослых, так и на несовершеннолетних. Отмечается, что решение принято в соответствии с указаниями премьер-министра Франции Себастьена Лекорню и министра внутренних дел Лорана Нуньеса.