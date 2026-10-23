Франция привлечет курсантов полиции на протестах
Национальная полиция Франции намерена задействовать курсантов полицейских училищ для поддержки действующих сотрудников на фоне новых массовых протестов, ожидаемых 24 октября. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
По данным телеканала, Главное управление национальной полиции обратилось к учебным заведениям, готовящим рядовой состав, с просьбой направить на помощь правоохранительным органам курсантов, которые завершают обучение. Несколько десятков учащихся уже выразили готовность участвовать в этой работе.
При этом будущих полицейских не будут непосредственно привлекать к обеспечению общественного порядка. Как поясняет BFMTV, с 2022 г. французское законодательство запрещает использовать курсантов для выполнения таких задач.
Вместо этого им поручат охранять здания и заниматься административной работой в полицейских комиссариатах. Это позволит высвободить опытных сотрудников для работы в районах, где ожидаются демонстрации.
23 октября власти Парижа ввели комендантский час в районе площади Республики и квартале Аль. Ограничения действуют с 23:00 до 06:00 по местному времени с 22 по 25 октября. Запрет распространяется как на взрослых, так и на несовершеннолетних. Отмечается, что решение принято в соответствии с указаниями премьер-министра Франции Себастьена Лекорню и министра внутренних дел Лорана Нуньеса.
19 октября Лекорню распорядился ввести частичный комендантский час в некоторых городах страны на фоне продолжающихся беспорядков. По его словам, ограничительные меры затронут центральные районы отдельных городов. 18 октября Лоран Нуньес сообщил о задержании более 2000 человек в ходе протестов против роста стоимости жизни. По его словам, ранения получили более 600 полицейских, жандармов и пожарных.
17 октября сообщалось, что в акциях протеста во Франции приняли участие около 800 000 человек. Изначально акция позиционировалась как мирная манифестация, однако за короткий промежуток времени она переросла в беспорядки.