Минобороны сообщило об ударах по частям ВСУ

По данным Минобороны России, тяжелые потери ВСУ понесли также на Купянском направлении, где за трое суток украинская сторона потеряла более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники, а также на Краснолиманском направлении в районе Славянска, где потери украинской стороны составили 900 человек за три дня.