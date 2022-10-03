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Минобороны сообщило об ударах по частям ВСУ

Ведомости

Украинские танковые подразделения сумели вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка Херсонской области, попав под массированный огонь ВС РФ. Об том сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», – заявил он.

Всего потери украинской стороны на этом направлении, по его данным, составили около 130 человек и 23 единиц техники. 

По данным Минобороны России, тяжелые потери ВСУ понесли также на Купянском направлении, где за трое суток украинская сторона потеряла более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники, а также на Краснолиманском направлении в районе Славянска, где потери украинской стороны составили 900 человек за три дня.

1 октября Минобороны признало потерю Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), перешедшего под контроль российских сил в мае. В ведомстве пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных