Минобороны заявило об отводе войск из Красного Лимана в ДНР
В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана в ДНР на более выгодные рубежи, сообщает Минобороны России в сводке о ходе проведения военной операции.
«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — отметили в ведомстве.
Также отмечается, что ВСУ ввели резервы и продолжили наступление на Краснолиманском направлении.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные войска, находящиеся в районе Красного Лимана, «держатся из последних сил» и делают все возможное для того, чтобы сохранить позиции и личный состав.
Накануне глава ДНР заявил, что ситуация становится тревожной, поскольку союзные силы частично потеряли контроль над населенными пунктами Ямполь и Дробышево. Он рассказал, что город взят в полукольцо украинскими военными, дорога на Сватово в ЛНР также периодически обстреливается противником, однако по-прежнему контролируется союзными силами.
30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. Еще до обнародования результатов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Финляндия, Сербия, Турция и Казахстан заявили, что не планируют признавать результаты.