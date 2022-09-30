Глава ДНР сообщил о частичном потере контроля над Ямполем и Дробышево

27 сентября на этих территориях завершились референдумы по вопросу о вхождении регионов в состав РФ. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. Как сообщил ранее Песков, 30 сентября в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России.