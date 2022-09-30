Глава ДНР сообщил о частичном потере контроля над Ямполем и Дробышево
Ситуация в районе Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР) становится тревожной, союзные силы частично потеряли контроль над населенными пунктами Ямполь и Дробышево. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что город взят в полукольцо украинскими военными, дорога на Сватово в ЛНР также периодически обстреливается противником, однако по-прежнему контролируется союзными силами.
«Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы», — написал Пушилин.
На прошлой неделе глава ДНР отмечал, что ситуация в Красном Лимане остается одной из самых напряженных. При этом он подчеркивал, что город находится под контролем союзных сил. Пушилин также сообщал о срыве попытки украинских войск провести атаку на краснолиманском направлении. 28 сентября Минобороны РФ также говорило, что российские войска предотвратили наступление противника на Красный Лиман.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. На прошлой неделе в своем обращении глава государства подтвердил, что цели не изменились.
3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР). По его словам, теперь идет плановое освобождения ДНР. Кроме того, под контролем пророссийских администраций находится Херсонская область, а также часть Запорожья. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, спецоперация продлится как минимум по освобождения ДНР в границах 2014 г.
27 сентября на этих территориях завершились референдумы по вопросу о вхождении регионов в состав РФ. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. Как сообщил ранее Песков, 30 сентября в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России.
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