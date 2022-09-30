Песков: в Кремле подпишут четыре договора о принятии новых субъектов в РФ

После подписания договора о принятии территорий в состав РФ президент обратится в Конституционный суд с запросом о проверке его на соответствие Основному закону. Затем договор будет внесен в Госдуму на ратификацию. Одновременно будет внесен проект конституционного закона о принятии в Россию новых субъектов и поправках в Конституцию (там прописываются названия новых регионов). Парламент рассмотрит документы на следующей неделе.