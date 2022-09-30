Песков: в Кремле подпишут четыре договора о принятии новых субъектов в РФ
На церемонии в Кремле, которая состоится сегодня в 15:00, будут подписаны 4 договора о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Будет выступление Путина. Еще раз повторяю — объемное. Затем будет церемония подписания документов. В церемонии подписания документов примут участие главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, Луганской народной республики Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо. Будет подписано 4 договора о принятии в РФ новых субъектов», — сказал он.
Накануне, 29 сентября, Песков уточнил, что сегодняшнее выступление президента России Владимира Путина не является обращением к Федеральному собранию, оно будет анонсировано позже.
После подписания договора о принятии территорий в состав РФ президент обратится в Конституционный суд с запросом о проверке его на соответствие Основному закону. Затем договор будет внесен в Госдуму на ратификацию. Одновременно будет внесен проект конституционного закона о принятии в Россию новых субъектов и поправках в Конституцию (там прописываются названия новых регионов). Парламент рассмотрит документы на следующей неделе.
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