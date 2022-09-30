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Песков: в Кремле подпишут четыре договора о принятии новых субъектов в РФ

Ведомости

На церемонии в Кремле, которая состоится сегодня в 15:00, будут подписаны 4 договора о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Будет выступление Путина. Еще раз повторяю — объемное. Затем будет церемония подписания документов. В церемонии подписания документов примут участие главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, Луганской народной республики Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо. Будет подписано 4 договора о принятии в РФ новых субъектов», — сказал он. 

Накануне, 29 сентября, Песков уточнил, что сегодняшнее выступление президента России Владимира Путина не является обращением к Федеральному собранию, оно будет анонсировано позже. 

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После подписания договора о принятии территорий в состав РФ президент обратится в Конституционный суд с запросом о проверке его на соответствие Основному закону. Затем договор будет внесен в Госдуму на ратификацию. Одновременно будет внесен проект конституционного закона о принятии в Россию новых субъектов и поправках в Конституцию (там прописываются названия новых регионов). Парламент рассмотрит документы на следующей неделе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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