Пушилин: ситуация у Красного Лимана остается тяжелой
Ситуация в районе Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР) остается тяжелой, заявил журналистам глава республики Денис Пушилин. Об этом пишет ТАСС.
«Ситуация остается тяжелой, на данный момент наши подразделения, которые [там] остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник принимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы, причем со стороны Северска», – рассказал он.
По словам Пушилина, союзные войска, находящиеся там, «держатся из последних сил» и делают все возможное для того, чтобы сохранить позиции и личный состав. Он отметил, что в Красный Лиман направлено подкрепление, но оно будет использоваться исходя из «военной целесообразности» и решения будут принимать командиры. «Ситуация сложная, не буду никого вводить в заблуждение», – подытожил Пушилин.
На прошлой неделе глава ДНР отмечал, что ситуация в Красном Лимане остается одной из самых напряженных. При этом он подчеркивал, что город находится под контролем союзных сил. Пушилин также сообщал о срыве попытки украинских войск провести атаку на краснолиманском направлении. 28 сентября Минобороны РФ также говорило, что российские войска предотвратили наступление противника на Красный Лиман.
Накануне глава ДНР сообщал, что ситуация становится тревожной, поскольку союзные силы частично потеряли контроль над населенными пунктами Ямполь и Дробышево. Он рассказал, что город взят в полукольцо украинскими военными, дорога на Сватово в ЛНР также периодически обстреливается противником, однако по-прежнему контролируется союзными силами.