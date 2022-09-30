Пушилин: ситуация у Красного Лимана остается тяжелой

По словам Пушилина, союзные войска, находящиеся там, «держатся из последних сил» и делают все возможное для того, чтобы сохранить позиции и личный состав. Он отметил, что в Красный Лиман направлено подкрепление, но оно будет использоваться исходя из «военной целесообразности» и решения будут принимать командиры. «Ситуация сложная, не буду никого вводить в заблуждение», – подытожил Пушилин.