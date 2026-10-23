Шохин: бизнес не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ

При этом, согласно опросам РСПП, 70% компаний считают вполне реалистичным достижение национальных целей развития к 2030 г. Шохин подчеркнул, что такие оценки особенно примечательны на фоне замедления экономики и приостановки ряда инвестиционных проектов. В то же время расширять инвестиционные расходы в перспективе до 2030 г. намерены лишь 40% опрошенных компаний, сообщил глава РСПП.