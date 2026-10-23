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Главная / Экономика /

Шохин: бизнес не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российские предприниматели не рассчитывают на снижение ключевой ставки Банком России, хотя для оживления инвестиционной активности показатель необходимо опустить ниже 10%. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на пленарном заседании форума «Российский промышленник», передает ТАСС.

По его оценке, только при снижении ставки ниже 10% компании смогут направить заявленные ресурсы на реализацию значительной части инвестиционных проектов.

При этом, согласно опросам РСПП, 70% компаний считают вполне реалистичным достижение национальных целей развития к 2030 г. Шохин подчеркнул, что такие оценки особенно примечательны на фоне замедления экономики и приостановки ряда инвестиционных проектов. В то же время расширять инвестиционные расходы в перспективе до 2030 г. намерены лишь 40% опрошенных компаний, сообщил глава РСПП.

16 октября большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов (25 из 26) заявили, что совет директоров Банка России на заседании 23 октября сохранит ключевую ставку на текущем уровне – 14%. Один респондент выступил за снижение «ключа» на 25 базисных пунктов (б. п.) до 13,75%.

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогнозы по ключевой ставке. По их мнению, в 2026 г. она останется на 14% годовых, в 2027 г. ожидается 12,8% (+0,4 п. п.), в 2028 г. – 10,8% годовых (+0,8 п. п.).

11 сентября Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Тогда регулятор прогнозировал годовую инфляцию на уровне 6–7% по итогам 2026 г. и ее возвращение к цели в 4% в 2027 г.

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