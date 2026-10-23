В Тамбове вынесли приговор за попытку контрабанды культурных ценностей
Ленинский районный суд Тамбова приговорил двух местных жителей к пяти с половиной годам условно каждого за попытку контрабанды культурных ценностей в крупном размере. Приговор вступил в законную силу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным службы, в августе 2024 г. злоумышленники пытались отправить почтой в Великобританию и Францию 135 предметов средневековой культуры Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа. Эксперты оценили их стоимость примерно в 1 млн руб. и признали не подлежащими вывозу. Предметы переданы в управление Минкультуры по ЦФО для включения в музейный фонд. В отношении фигурантов расследовано уголовное дело о покушении на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 (п) УК России). Осужденные получили испытательный срок 3 года 6 месяцев.
С 2020 г. в России зафиксировано более 3000 случаев контрабанды культурных ценностей на сумму свыше 8 млрд руб. Возбуждено более 3700 уголовных дел.