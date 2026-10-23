Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,092-0,6%VEON-RX76,2-0,39%CHMK3 655+2,09%IMOEX2 436,46+0,29%RTSI946,11+0,29%RGBI111,95-0,04%RGBITR773,58-0,01%
Главная / Общество /

В Тамбове вынесли приговор за попытку контрабанды культурных ценностей

Инна Шульгина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Ленинский районный суд Тамбова приговорил двух местных жителей к пяти с половиной годам условно каждого за попытку контрабанды культурных ценностей в крупном размере. Приговор вступил в законную силу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным службы, в августе 2024 г. злоумышленники пытались отправить почтой в Великобританию и Францию 135 предметов средневековой культуры Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа. Эксперты оценили их стоимость примерно в 1 млн руб. и признали не подлежащими вывозу. Предметы переданы в управление Минкультуры по ЦФО для включения в музейный фонд. В отношении фигурантов расследовано уголовное дело о покушении на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 (п) УК России). Осужденные получили испытательный срок 3 года 6 месяцев.

С 2020 г. в России зафиксировано более 3000 случаев контрабанды культурных ценностей на сумму свыше 8 млрд руб. Возбуждено более 3700 уголовных дел.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь