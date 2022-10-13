Власти помогут жителям Херсонской области выехать в другие регионы

Ростовская область, в частности, получила в то время на эти цели 5 млн руб. Деньги были перечислены Минфином в регион в экстренном порядке после того, как губернатор Голубев попросил федеральный центр о помощи в связи с непредвиденным наплывом беженцев из ДНР и ЛНР. В приграничных регионах развернули пункты временного размещения, использовалась в том числе инфраструктура армейских частей. Но в ситуации с Херсоном речь об экстренной эвакуации не идет, подчеркнул сегодня замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.