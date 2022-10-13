Власти помогут жителям Херсонской области выехать в другие регионы

Власти помогут жителям Херсонской области выехать в другие регионыПравительство обещает обеспечить размещение, его организуют губернаторы
Правительство России решило помочь властям Херсонской области в организации выезда жителей в другие регионы РФ. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве восстановление Донбасса, Запорожья и Херсонской области.
Вице-премьер добавил, что людям обеспечат бесплатное проживание в других субъектах России. По его словам, тем, кто решит остаться в регионе на постоянной основе, также помогут с жильем. Главам регионов также будет поручено оказать помощь жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.
Каков будет механизм обеспечения жильем, из каких средств это будет сделано и как регионам предстоит обеспечивать его выполнение, Хуснуллин не сообщил.
Ранее сегодня на фоне участившихся обстрелов Херсонской области с украинской стороны врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны.
«Руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы. В первую очередь – для жителей правобережья», – сообщил он. При желании регион смогут покинуть и жители других районов области, «чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов».
По словам Сальдо, прежде всего люди смогут выехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский край и Ставропольский край. Он также отметил, что Киев «мстит» Херсонской области за референдум по вопросу о вхождении в состав РФ и ежедневно наносит ракетные удары по населенным пунктам – Херсону, Новой Каховке, Голой Пристани и Чернобаевке.
Что происходит на линии столкновения
В октябре сообщалось о попытках атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов говорил, что о «реальном наступлении» противника говорить трудно. 11 октября он сообщил, что все ночные попытки украинских военных прорвать линию обороны были пресечены. На следующий день ВСУ попытались нанести ракетный удар по Херсону. По словам Стремоусова, его отразила российская система противовоздушной обороны (ПВО).
Прошедшие сутки на николаево-криворожском направлении украинские войска вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области. Российская армия отразила все атаки, заявил 13 октября официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.
Школьные каникулы, введенные ранее из-за обстрелов в ряде районов области, решено продлить до 25 октября и распространить на всю территорию региона, сообщил министр образования Херсонской области Михаил Родиков.
«Количество обстрелов Херсона и других населенных пунктов области <...> увеличилось. Этим и вызвано обращение администрации области к правительству», – считает директор Фонда развития технологий 21-го века Иван Коновалов.
Сценарий весны
Детали того, как будет организован выезд из Херсонской области, не разглашаются. В феврале, перед началом спецоперации на Украине, власти Донецкой и Луганской народных республик призвали их жителей эвакуироваться в Ростовскую область из-за напряженной ситуации на юго-востоке Украины и на приграничных территориях. Проводить эвакуацию поручили штабам территориальной обороны, руководителям предприятий и учреждений республик – на тот момент они не были субъектами Федерации.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что в организации всех работ по приему граждан тогда в свою очередь опирались на опыт приема беженцев в 2014 г.
Российские власти предоставили временное размещение беженцам, а также денежные выплаты по 10 000 руб. в качестве материальной помощи. Средства были выделены из резервного фонда правительства РФ.
Ростовская область, в частности, получила в то время на эти цели 5 млн руб. Деньги были перечислены Минфином в регион в экстренном порядке после того, как губернатор Голубев попросил федеральный центр о помощи в связи с непредвиденным наплывом беженцев из ДНР и ЛНР. В приграничных регионах развернули пункты временного размещения, использовалась в том числе инфраструктура армейских частей. Но в ситуации с Херсоном речь об экстренной эвакуации не идет, подчеркнул сегодня замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Российский лидер подчеркнул, что жители этих территорий становятся гражданами России навсегда. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.