Донецкая и Луганская народные республики эвакуируют людей в Россию

Первые вице-губернаторы региона Сергей Тюрин и Игорь Гуськов сказали «Ведомостям», что информации о планируемом развертывании пунктов временного размещения для беженцев у них пока нет. «Ведомости» направили запрос в пограничное управление ФСБ по Ростовской области, а также региональное управление МЧС – именно это ведомство обычно отвечает за пункты временного размещения. Как сообщил «Ведомостям» источник в российских силовых структурах, лагеря емкостью в несколько тысяч человек на границе с Украиной для беженцев уже разворачиваются. Используется в том числе инфраструктура армейских частей, которые отводятся от границы, отметил он.