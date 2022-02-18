Донецкая и Луганская народные республики эвакуируют людей в Россию

Донецкая и Луганская народные республики эвакуируют людей в РоссиюПравительство РФ выделяет деньги из резервного фонда для финансовой поддержки беженцев
Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали жителей республик эвакуироваться в Ростовскую область из-за напряженной ситуации на юго-востоке Украины. «С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию», – сказал Пушилин.
Организация эвакуации поручена штабам территориальной обороны ДНР, руководителям предприятий и учреждений самопровозглашенной республики. К примеру, в школе-интернате № 1 города Донецка корреспонденту «Ведомостей» сообщили, что эвакуируются все 225 воспитанников. «Пункт назначения, а также где будет организовано питание, нам не указали. Сейчас детей рассаживают по автобусам организованно, без паники», – сообщил собеседник в руководстве интерната.
«Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения», – отметил в заявлении глава ДНР Пушилин. Пасечник при этом призвал мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту республики.
По словам источника, близкого к руководству ДНР, еще 17 февраля начала готовиться эвакуация части жителей сел ДНР и ЛНР, живущих рядом с линией разграничения между территорией самопровозглашенной республики и остальной частью Украины. Заявление Пушилина означает, что начинается эвакуация жен, детей и стариков из состава семей военных и госслужащих республик, говорит он. Эвакуировать все население Донецка, где сейчас живут 600 000 человек, или всей ДНР, где живут 1,5 млн человек, нереально, говорит он.
Накануне, 17 февраля, все стороны вооруженного конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разграничения. И Киев, и самопровозглашенные республики заявили о пострадавших.
18 февраля в Донецке заработали сирены гражданской обороны. В сети появились кадры эвакуации детей и сотрудников детского дома в Донецке. В Дебальцево (контролируется ДНР) на предприятиях предупредили о начале эвакуации, в Ровеньках (контролируется ЛНР, к югу от Луганска) по радио населению рекомендовали запастись водой.
Пушилин заверил, что эвакуация происходит по договоренности с Россией. Пресс-секретарь Владимир Путина Дмитрий Песков днем 18 февраля заявил журналистам, что не знает, согласована ли эвакуация из ДНР и ЛНР с российской стороной.
Путин уже после состоявшихся переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнул, что «Киев не исполняет минских соглашений», категорически отказываясь от прямого диалога с Донецком и Луганском. «Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта. Чем раньше произойдет это, тем лучше. К сожалению, сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации», – сказал Путин.
Песков уточнил, что президент поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область. Каждый прибывший из Донбасса в Ростовскую область беженец должен будет получить выплату в размере 10 000 руб., сообщил Песков. Средства будут выплачены из резервного фонда правительства России, сообщила пресс-служба Белого дома (цитата по «РИА Новости»). Об экстренной помощи в связи с наплывом беженцев попросил ростовский губернатор Василий Голубев. Деньги Ростовской области будут перечислены уже сегодня, сообщил журналистам представитель Минфина.
Первые вице-губернаторы региона Сергей Тюрин и Игорь Гуськов сказали «Ведомостям», что информации о планируемом развертывании пунктов временного размещения для беженцев у них пока нет. «Ведомости» направили запрос в пограничное управление ФСБ по Ростовской области, а также региональное управление МЧС – именно это ведомство обычно отвечает за пункты временного размещения. Как сообщил «Ведомостям» источник в российских силовых структурах, лагеря емкостью в несколько тысяч человек на границе с Украиной для беженцев уже разворачиваются. Используется в том числе инфраструктура армейских частей, которые отводятся от границы, отметил он.
Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников сообщил «Ведомостям», что ему неизвестно, обсуждали ли главы ДНР и ЛНР вопрос эвакуации с руководством России, но высказал предположение, что такое обсуждение было. «Безусловно, Россия должна будет предпринять все меры, чтобы обеспечить им (переселенцам. – "Ведомости") нормальную жизнь и безопасность. Думаю, что эвакуация будет подкреплена финансово», – подчеркнул депутат.
Главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что заявление глав ДНР и ЛНР не предвещает военные действия на Украине: «Я бы это трактовал как повышение давления на Украину с целью заставить ее всерьез обратиться к минским соглашениям».
Реально для Украины проведение наступательной операции в Донбассе не актуально с сентября 2014 г., несмотря на то что у военных есть соответствующие планы и они проводят по таким сценариям учения, говорит координатор украинской экспертной группы «Европейский диалог» Георгий Чижов. В Киеве прекрасно понимают неравенство потенциалов двух стран, отмечает он.
На заявлении глав ДНР и ЛНР российский фондовый рынок, который в течении дня несильно снижался, ускорил падение: индекс Мосбиржи к 18:00 мск теряет 3,3%, его долларовый аналог РТС – 3,86%. Оба индекса сейчас находятся на уровне минимумов конца января. Рубль также отреагировал снижением к доллару: американская валюта сейчас стоит 76,5 руб./$ (+0,25 руб.), евро торгуется по 86,8 руб. (+0,27 руб.).
Среди голубых фишек сильнее всего дешевеют бумаги TCS Group, «Алросы», акции «Яндекса» и «Роснефти» – они падают более чем на 5%.