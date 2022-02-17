В Донбассе обменялись предупреждающими выстрелами

В Донбассе обменялись предупреждающими выстреламиКиев зовет Москву на переговоры, а Кремль требует начать деэскалацию
Утром 17 февраля (с 05:32 до 07:42 мск) украинская армия обстреляла в общей сложности девять населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителей Народной милиции ДНР. В зону поражения попали районы населенных пунктов Коминтерново, Октябрь, Новоласпа, Петровское в ДНР, а также Веселенькое, Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое, Сокольники в ЛНР. Применялось вооружение вплоть до минометов калибра 120 мм. Силы ДНР и ЛНР нанесли ответные удары.
По данным представителя Операции объединенных сил (ООС) Украины, на контролируемой правительством территории со стороны ДНР и ЛНР обстреляно более 20 населенных пунктов, причем обстрелы якобы велись даже тяжелой артиллерией калибра 152 мм. По заявлению украинской стороны, ранено двое гражданских и один военный.
В ежедневном отчете миссии ОБСЕ, опубликованном в четверг, говорится о нарушении режима прекращения огня и в Донецкой, и в Луганской областях Украины, но роста напряженности нет, передал «Интерфакс». Источник, близкий к Народной милиции ДНР, утверждает, что эпизодические обстрелы, в том числе из минометов, продолжались и днем 17 февраля, но жертв пока не зафиксировано.
«Мы неоднократно предупреждали о том, что чрезмерная концентрация вооруженных сил Украины в непосредственной близости от линии разграничения [в Донбассе] вкупе с возможными провокациями может представлять страшную опасность, – заявил днем 17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – Мы видим сообщения представителей самопровозглашенных республик о том, что на линии соприкосновения идет обмен ударами и что первые удары пришли как раз со стороны Украины».
Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля провел инспекцию сил ООС вблизи Мариуполя. Он еще раз заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Песков неоднократно заявлял, что оснований для такой встречи нет. Сегодня он заявил, что на территории юго-востока Украины создалась тревожная ситуация: «Надеемся, что наши оппоненты из западных столиц, из США, из НАТО используют все свое влияние с тем, чтобы предостеречь власти Киева от дальнейшей эскалации напряженности».
По мнению директора Фонда содействия технологиям XXI века Ивана Коновалова, с утра 17 февраля украинская сторона не открывала огонь из оружия тяжелее, чем минометы калибра 120 мм: «По сути, это был "беспокоящий" огонь». По его мнению, сейчас украинское командование находится на распутье и у него нет утвержденного плана действий. Важно, чтобы периодически вспыхивающие перестрелки в Донбассе не привели к эскалации конфликта, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.