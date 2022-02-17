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Песков заявил о риске «воспламенения» ситуации на границе России и Украины

Ведомости

Ситуация на Украине, вблизи российских границ, может воспламениться в любой момент, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», — сказал он, комментируя ситуацию в Донбассе (цитата по ТАСС).

Также Песков заявил об усилении провокаций в Донбассе со стороны Киева. Обстановка в регионе продолжает нагнетаться, добавил он. При этом, по словам пресс-секретаря, Москва все еще занимает ответственную позицию и ждет продолжения диалога с западными партнерами по вопросам безопасности.

Сегодня непризнанная Луганская народная республика (ЛНР) заявила, что украинские военные обстреляли несколько ее населенных пунктов. Об открытии огня со стороны республики сообщили и в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее ДНР предупредила о наращивании украинского военного контингента в Донбассе. Неделю назад республики сообщили о переброске в регион зенитных ракетных комплексов и бронетехники. Однако Киев отвергает обвинения в подготовке к вторжению на территории ДНР и ЛНР. В пресс-службе Операции объединенных сил Украины заявили, что 16 февраля представители Донбасса восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Ранее по теме: Песков заявил об усилении провокаций Украины в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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