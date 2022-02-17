Песков заявил о риске «воспламенения» ситуации на границе России и Украины
Ситуация на Украине, вблизи российских границ, может воспламениться в любой момент, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», — сказал он, комментируя ситуацию в Донбассе (цитата по ТАСС).
Также Песков заявил об усилении провокаций в Донбассе со стороны Киева. Обстановка в регионе продолжает нагнетаться, добавил он. При этом, по словам пресс-секретаря, Москва все еще занимает ответственную позицию и ждет продолжения диалога с западными партнерами по вопросам безопасности.
Сегодня непризнанная Луганская народная республика (ЛНР) заявила, что украинские военные обстреляли несколько ее населенных пунктов. Об открытии огня со стороны республики сообщили и в Донецкой народной республике (ДНР).
Ранее ДНР предупредила о наращивании украинского военного контингента в Донбассе. Неделю назад республики сообщили о переброске в регион зенитных ракетных комплексов и бронетехники. Однако Киев отвергает обвинения в подготовке к вторжению на территории ДНР и ЛНР. В пресс-службе Операции объединенных сил Украины заявили, что 16 февраля представители Донбасса восемь раз нарушили режим прекращения огня.