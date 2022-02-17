Песков заявил о риске «воспламенения» ситуации на границе России и Украины

Ранее ДНР предупредила о наращивании украинского военного контингента в Донбассе. Неделю назад республики сообщили о переброске в регион зенитных ракетных комплексов и бронетехники. Однако Киев отвергает обвинения в подготовке к вторжению на территории ДНР и ЛНР. В пресс-службе Операции объединенных сил Украины заявили, что 16 февраля представители Донбасса восемь раз нарушили режим прекращения огня.