Песков заявил об усилении провокаций Украины в Донбассе
Провокации со стороны Киева в Донбассе участились в последние несколько дней, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никто, ни один западный представитель не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — сказал он (цитата по ТАСС).
Песков добавил, что обстановка в Донбассе сейчас нагнетается. Однако западные страны на фоне этого продолжают говорить о сохраняющемся «огромном ударном потенциале» России на границе с Украиной, отметил пресс-секретарь президента.
Сегодня непризнанная Луганская народная республика (ЛНР) сообщила об обстреле нескольких своих населенных пунктов украинскими военными. Также Донецкая народная республика (ДНР) заявила, что была вынуждена открыть ответный огонь по позициям украинских сил.
О том, что Украина наращивает военный контингент в Донбассе, ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В частности, 11 февраля республика заявила о переброске под Краматорск украинского дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300, а на следующий день ЛНР сообщила о размещении бронетехники возле линии соприкосновения. Украина со своей стороны отрицает наличие планов по нападению на Донбасс.