Песков заявил об усилении провокаций Украины в Донбассе

«Никто, ни один западный представитель не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — сказал он (цитата по ТАСС).