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Песков заявил об усилении провокаций Украины в Донбассе

Ведомости

Провокации со стороны Киева в Донбассе участились в последние несколько дней, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто, ни один западный представитель не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — сказал он (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что обстановка в Донбассе сейчас нагнетается. Однако западные страны на фоне этого продолжают говорить о сохраняющемся «огромном ударном потенциале» России на границе с Украиной, отметил пресс-секретарь президента.

Сегодня непризнанная Луганская народная республика (ЛНР) сообщила об обстреле нескольких своих населенных пунктов украинскими военными. Также Донецкая народная республика (ДНР) заявила, что была вынуждена открыть ответный огонь по позициям украинских сил.

О том, что Украина наращивает военный контингент в Донбассе, ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В частности, 11 февраля республика заявила о переброске под Краматорск украинского дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300, а на следующий день ЛНР сообщила о размещении бронетехники возле линии соприкосновения. Украина со своей стороны отрицает наличие планов по нападению на Донбасс.

Ранее по теме: В ДНР заявили об ответном огне после обстрела со стороны Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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