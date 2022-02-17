В ДНР заявили об ответном огне после обстрела со стороны Украины
Подразделения Народной милиции самопровозглашенной ДНР открыли огонь по позициям украинских сил в ответ на обстрелы, заявили в ведомстве.
«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется, добавили в ведомстве. В Народной милиции самопровозглашенной республики заявляют, что украинская сторона с начала текущих суток четыре раза нарушила режим прекращения огня.
Ранее глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что Киев наращивает количество военнослужащих и военной техники в Донбассе. 12 февраля Народная милиция ЛНР сообщила, что Киев размещает бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, а днем ранее в ДНР сообщали о переброске под Краматорск украинского дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300. При этом официальный Киев отрицает наличие каких-либо планов по нападению на Донбасс.
Об обстрелах со стороны украинских военных 17 февраля сообщила и самопровозглашенная ЛНР. С 5:30 мск украинские военные обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позднее представитель ЛНР сообщил об обстреле поселка Донецкий, заявил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).