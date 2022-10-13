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Кабмин поможет с организацией выезда жителей Херсонской области в другие регионы РФ

Ведомости

Правительство России приняло решение помочь властям Херсонской области в организации выезда жителей в другие регионы РФ. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Правительством принято решение об организации помощи выезда жителям [Херсонской] области в другие регионы страны», — сказал Хуснуллин в видеообращении. 

Вице-премьер добавил, что людям обеспечат бесплатное проживание в других субъектах России. По его словам, тем, кто решит остаться в регионе на постоянной основе, также помогут с жильем.

Ранее сегодня на фоне участившихся обстрелов Херсонской области с украинской стороны врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны. По словам Сальдо, прежде всего люди смогут выехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края.

Он также отметил, что Киев «мстит» Херсонской области за референдум по вопросу о вхождении в состав РФ и ежедневно наносит удары по населенным пунктам в регионе.

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Российский лидер подчеркнул, что жители этих территорий становятся гражданами России навсегда. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

Однако украинские власти результаты референдумов не признают. С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона заявляют, что все атаки противника удается подавлять. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее утверждал, что о «реальном наступлении» ВСУ говорить трудно. 

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Ранее по теме: В Херсонской области попросили власти РФ организовать выезд жителей из региона

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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