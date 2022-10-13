Кабмин поможет с организацией выезда жителей Херсонской области в другие регионы РФ
Правительство России приняло решение помочь властям Херсонской области в организации выезда жителей в другие регионы РФ. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
«Правительством принято решение об организации помощи выезда жителям [Херсонской] области в другие регионы страны», — сказал Хуснуллин в видеообращении.
Вице-премьер добавил, что людям обеспечат бесплатное проживание в других субъектах России. По его словам, тем, кто решит остаться в регионе на постоянной основе, также помогут с жильем.
Ранее сегодня на фоне участившихся обстрелов Херсонской области с украинской стороны врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны. По словам Сальдо, прежде всего люди смогут выехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края.
Он также отметил, что Киев «мстит» Херсонской области за референдум по вопросу о вхождении в состав РФ и ежедневно наносит удары по населенным пунктам в регионе.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Российский лидер подчеркнул, что жители этих территорий становятся гражданами России навсегда. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
Однако украинские власти результаты референдумов не признают. С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона заявляют, что все атаки противника удается подавлять. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее утверждал, что о «реальном наступлении» ВСУ говорить трудно.
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