В Херсонской области попросили власти РФ организовать выезд жителей из региона
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил российские власти помочь организовать выезд жителей области в безопасные регионы России из-за участившихся ракетных ударов с украинской стороны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы. В первую очередь — для жителей правобережья», — написал Сальдо. Он добавил, что власти региона обратились за помощью в организации этого процесса к российскому руководству.
Сальдо отметил, что при желании регион смогут покинуть и жители других районов области, «чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов». Он уточнил, что люди смогут выехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края.
Сальдо подчеркнул, что в конце сентября жители Херсонской области «сделали свой выбор» и «подтвердили свое желание войти в состав РФ». По его словам, теперь украинские власти «мстят» региону. Он уточнил, что ежедневно Киев наносит ракетные удары по Херсону, Новой Каховке, Голой Пристани и Чернобаевке.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
В то же время Украина не признает присоединение территорий к России. С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждал, что о «реальном наступлении» противника говорить трудно.
11 октября он сообщил, что все ночные попытки украинских военных прорвать линию обороны были пресечены. На следующий день ВСУ попытались нанести ракетный удар по Херсону. По словам Стремоусова, его отразила российская система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее сегодня Минобороны РФ также рассказало о срыве атаки ВСУ в Херсонской области.
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