В Херсонской области попросили власти РФ организовать выезд жителей из региона

«Руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы. В первую очередь — для жителей правобережья», — написал Сальдо. Он добавил, что власти региона обратились за помощью в организации этого процесса к российскому руководству.