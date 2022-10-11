В Херсонской области сообщили о пресечении всех попыток ВСУ прорвать линию обороны

С октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, украинским войскам удалось занять несколько населенных пунктов в так называемой «серой зоне». Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что под контролем ВСУ находятся село Миролюбовка и поселок Архангельское. При этом власти в Херсонской области говорили, что эти населенные пункты никогда не контролировались российскими войсками.