В Херсонской области сообщили о пресечении всех попыток ВСУ прорвать линию обороны
Ночью вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток прорвать линию обороны в Херсонской области, все они были отбиты. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Все ночные попытки [ВСУ] прорваться или прорвать линию обороны Херсона, как всегда, отбиты», — заявил Стремоусов. Он добавил, что украинские военные также пытались обстрелять Антоновский мост, однако и эту атаку пресекли системы ПВО.
Стремоусов также прокомментировал вчерашние ракетные удары России по инфраструктурным объектам Украины. Он заявил, что с этого момента с киевскими властями «начали разговаривать серьезно».
Накануне Стремоусов также подчеркнул, что все атаки украинских военных в Херсонской области были отражены. Он добавил, что все логистические цепочки работают в обычном режиме, дефицита продуктов питания не наблюдается. Стремоусов также заявил, что сдача Херсона невозможна.
С октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, украинским войскам удалось занять несколько населенных пунктов в так называемой «серой зоне». Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что под контролем ВСУ находятся село Миролюбовка и поселок Архангельское. При этом власти в Херсонской области говорили, что эти населенные пункты никогда не контролировались российскими войсками.
В то же время, утверждал Стремоусов, о «реальном наступлении» противника говорить трудно, все попытки пресекаются. Так, 9 октября он сообщил, что наступление украинских вооруженных сил «захлебнулось». При этом Вооруженные силы РФ провели перегруппировку для нанесения ответного удара по позициям ВСУ.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов.
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