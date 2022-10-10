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В Херсонской области заявили, что все атаки украинских войск отбиты

Ведомости

Все атаки украинских военных в Херсонской области отражены, все логистические цепочки работают в обычном режиме. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть», — сообщил Стремоусов. Он добавил, что ситуация находится под контролем. Стремоусов также подчеркнул, что сдача Херсона невозможна.

В начале октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, украинским войскам удалось занять несколько населенных пунктов в так называемой «серой зоне». По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о селе Миролюбовка и поселке Архангельское. Стремоусов же говорил, что эти населенные пункты не были под контролем российских войск. Он также утверждал, что о «реальном наступлении» ВСУ говорить трудно, все попытки подавляются.

На прошлой неделе власти Херсонской области рассказали о перегруппировке Вооруженных сил РФ для нанесения ответного удара по украинским военным. Накануне Стремоусов сообщил, что наступление украинских вооруженных сил «захлебнулось». Он подчеркнул, что ситуация на этом направлении не изменилась.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов. Отдельными указами Путин также назначил Дениса Пушилина врио главы ДНР, Леонида Пасечника — врио главы ЛНР, Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо — врио губернатора Херсонской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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