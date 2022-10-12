ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) утром 12 октября отразила ракетный удар, который вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести по Херсону, сообщил ТАСС замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов.
«Все нормально, все под контролем. ПВО работает, все хорошо. Попытки есть постоянно, но ПВО срабатывает, и в воздухе все разрывается», — сказал Стремоусов.
По данным корреспондента «РИА Новости» утром в Херсоне прогремели пять взрывов. В Новой Каховке Херсонской области по состоянию на 08:39 мск сообщили о более шести взрывах, затем в городе произошли еще четыре взрыва, говорится в сообщении Telegram-канала военно-гражданской администрации Новой Каховки.
«08.50. В Новой Каховке работает ПВО: 4 воздушных взрыва. Возможны попадания ракет по городу. Информация уточняется», — говорится в сообщении.
11 октября министр образования Херсонской области Михаил Родиков сообщил, что по всему региону из-за участившихся обстрелов продлены каникулы до 25 октября. Ранее каникулы вводились с 6 по 21 октября в школах в Херсоне, Бериславском, Белозерском, Каховском, Снигиревском муниципальных округах и в Новокаховском городском округе.
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