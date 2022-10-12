ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону

По данным корреспондента «РИА Новости» утром в Херсоне прогремели пять взрывов. В Новой Каховке Херсонской области по состоянию на 08:39 мск сообщили о более шести взрывах, затем в городе произошли еще четыре взрыва, говорится в сообщении Telegram-канала военно-гражданской администрации Новой Каховки.