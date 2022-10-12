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ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону

Ведомости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) утром 12 октября отразила ракетный удар, который вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести по Херсону, сообщил ТАСС замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов.

«Все нормально, все под контролем. ПВО работает, все хорошо. Попытки есть постоянно, но ПВО срабатывает, и в воздухе все разрывается», — сказал Стремоусов.

По данным корреспондента «РИА Новости» утром в Херсоне прогремели пять взрывов. В Новой Каховке Херсонской области по состоянию на 08:39 мск сообщили о более шести взрывах, затем в городе произошли еще четыре взрыва, говорится в сообщении Telegram-канала военно-гражданской администрации Новой Каховки.

«08.50. В Новой Каховке работает ПВО: 4 воздушных взрыва. Возможны попадания ракет по городу. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

11 октября министр образования Херсонской области Михаил Родиков сообщил, что по всему региону из-за участившихся обстрелов продлены каникулы до 25 октября. Ранее каникулы вводились с 6 по 21 октября в школах в Херсоне, Бериславском, Белозерском, Каховском, Снигиревском муниципальных округах и в Новокаховском городском округе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных