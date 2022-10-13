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Минобороны сообщило о срыве атаки ВСУ в Херсонской области

Ведомости

Российские военные пресекли попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинуться в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Самоубийственная атака ВСУ закончилась провалом», — говорится в сообщении. Ведомство также опубликовало видео уничтожения бронетехники и украинских военных, которые предприняли попытку атаковать позиции российских подразделений.

В Минобороны РФ рассказали, что для прорыва обороны ВСУ использовали танки и боевые машины пехоты (БМП). Их обнаружили с помощью беспилотников, после чего российские военные открыли огонь по бронетехнике противника. Уточняется, что в результате были уничтожены 4 танка, 5 БМП и более 20 украинских военных.

С октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждал, что о «реальном наступлении» противника говорить трудно. 9 октября он заявил, что наступление украинских вооруженных сил «захлебнулось».

11 октября Стремоусов сообщил, что все ночные попытки украинских военных прорвать линию обороны были пресечены. На следующий день ВСУ попытались нанести ракетный удар по Херсону. По словам Стремоусова, его отразила российская система противовоздушной обороны (ПВО).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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