Минобороны сообщило о срыве атаки ВСУ в Херсонской области

В Минобороны РФ рассказали, что для прорыва обороны ВСУ использовали танки и боевые машины пехоты (БМП). Их обнаружили с помощью беспилотников, после чего российские военные открыли огонь по бронетехнике противника. Уточняется, что в результате были уничтожены 4 танка, 5 БМП и более 20 украинских военных.