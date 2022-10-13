Росфинмониторинг: финансовые организации должны заморозить средства и имущество Meta
Внесение компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) в перечень экстремистских и террористических организаций, ведение которого осуществляет Росфинмониторинг, осуществлено в соответствии с законодательством России в связи с признанием судом указанной организации экстремистской, сказано в ответе Росфинмониторинга на запрос «Ведомостей».
Данное решение означает обязанность российских финансовых организаций принять меры по замораживанию денежных средств и иного имущества этой организации, включая запрет на использование российской финансовой системы для ее финансирования, говорится в ответе ведомства. «Вопросы, связанные с доступом российских пользователей к продуктам данной компании это решение не затрагивает», — указано в ответе.
В своем ответе ведомство ссылается на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности, на ст.6 — операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
Росфинмониторинг 11 октября внес корпорацию Meta в перечень террористов и экстремистов. «Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: <...> 2. META PLATFORMS INC.», — говорится на сайте ведомства. Сенатор Андрей Клишас писал у себя в Telegram-канале, что использование продуктов компании по-прежнему не будет считаться нарушением закона.
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