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Финансы

Росфинмониторинг: финансовые организации должны заморозить средства и имущество Meta

Ведомости

Внесение компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) в перечень экстремистских и террористических организаций, ведение которого осуществляет Росфинмониторинг, осуществлено в соответствии с законодательством России в связи с признанием судом указанной организации экстремистской, сказано в ответе Росфинмониторинга на запрос «Ведомостей».

Данное решение означает обязанность российских финансовых организаций принять меры по замораживанию денежных средств и иного имущества этой организации, включая запрет на использование российской финансовой системы для ее финансирования, говорится в ответе ведомства. «Вопросы, связанные с доступом российских пользователей к продуктам данной компании это решение не затрагивает», — указано в ответе.

В своем ответе ведомство ссылается на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности, на ст.6 — операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

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Росфинмониторинг 11 октября внес корпорацию Meta в перечень террористов и экстремистов. «Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: <...> 2. META PLATFORMS INC.», — говорится на сайте ведомства. Сенатор Андрей Клишас писал у себя в Telegram-канале, что использование продуктов компании по-прежнему не будет считаться нарушением закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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