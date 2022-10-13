Росфинмониторинг: финансовые организации должны заморозить средства и имущество Meta

Данное решение означает обязанность российских финансовых организаций принять меры по замораживанию денежных средств и иного имущества этой организации, включая запрет на использование российской финансовой системы для ее финансирования, говорится в ответе ведомства. «Вопросы, связанные с доступом российских пользователей к продуктам данной компании это решение не затрагивает», — указано в ответе.