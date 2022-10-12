Внесение Meta в перечень террористов и экстремистов скажется на рекламодателях

Таким образом, на рядовых пользователях решение ведомства никак не скажется, т. е. владеть страницей в соцсетях все еще можно. Но покупать рекламу в Meta теперь официально нельзя: это будет расценено как перевод денег на финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), говорят юристы. Максимальная санкция по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Кроме того, под ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации» подпадает и непосредственная работа в компании Meta и связанных с ней организациях. СМИ и пользователи обязаны маркировать Meta, как и раньше, решение Росфинмониторинга на это не влияет, пояснил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. Публичная демонстрация символики Meta может квалифицироваться по ч. 1 ст. 20.3 КоАПа, а нанесение логотипов на товары – по ч. 2 ст. 20.3 КоАПа.