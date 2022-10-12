Внесение Meta в перечень террористов и экстремистов скажется на рекламодателях

Внесение Meta в перечень террористов и экстремистов скажется на рекламодателяхФигурантам этого перечня Росфинмониторинга нельзя перечислять деньги
Росфинмониторинг внес компанию Meta (признана экстремистской и запрещена в России) в перечень террористов и экстремистов – ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram, мессенджер WhatsApp, первые два блокируются Роскомнадзором. Перечень Росфинмониторинга касается лиц и компаний, вовлеченных в регулируемую финансовую деятельность по федеральному закону «О противодействии финансированию терроризма». Например, занесенные туда лица и организации не могут собирать донаты – перечисление им денег является уголовным преступлением.
Таким образом, на рядовых пользователях решение ведомства никак не скажется, т. е. владеть страницей в соцсетях все еще можно. Но покупать рекламу в Meta теперь официально нельзя: это будет расценено как перевод денег на финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), говорят юристы. Максимальная санкция по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Кроме того, под ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации» подпадает и непосредственная работа в компании Meta и связанных с ней организациях. СМИ и пользователи обязаны маркировать Meta, как и раньше, решение Росфинмониторинга на это не влияет, пояснил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. Публичная демонстрация символики Meta может квалифицироваться по ч. 1 ст. 20.3 КоАПа, а нанесение логотипов на товары – по ч. 2 ст. 20.3 КоАПа.
Правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta, сказал «Ведомостям» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают», – говорит он. С ним согласен глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. «Включение Meta в перечень экстремистских организаций в данный момент принципиально не меняет уже существующую ситуацию для пользователей запрещенных соцсетей», – написал он в своем Telegram-канале.
Адвокат Дмитрий Захватов тоже отмечает, что пользование соцсетями безопасно. «СК попросту не сможет «переварить» такое огромное количество уголовных дел – на это попросту не хватит ресурсов», – сказал он «Ведомостям». При этом 11 октября прокуратура начала вручать пользователям Facebook и Instagram предостережения о недопустимости экстремистской деятельности, об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Павел Чиков. В предостережении лефортовской прокуратуры, которое опубликовал Чиков, говорится, что «совершение действий по привлечению пользователей <...> в Facebook и Instagram, а также размещение там материалов, в том числе рекламных, могут рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределенного круга лиц». «Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру и прокуратуру Лефортово.
Юрист организации «Роскомсвобода» Саркис Даринян пояснил «Ведомостям», что, судя по предостережению прокуратуры, речь идет о призывах подписаться в запрещенных соцсетях: в ее практике был один такой случай еще в сентябре. «Сказать, что это устоявшаяся практика, нельзя. Мы направили запрос в прокуратуру, но ответ пока не получили», – говорит он. Тверской суд Москвы еще в марте 2022 г. признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Основанием для этого стало разрешение компании жителям некоторых стран публиковать в соцсетях призывы к насилию в отношении российских военных после начала спецоперации.