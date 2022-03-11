Что грозит пользователям Facebook и Instagram, если Meta признают экстремистской организацией

Что грозит пользователям Facebook и Instagram, если Meta признают экстремистской организациейРазмещение рекламы в этих соцсетях может трактоваться как финансирование экстремизма
Генеральная прокуратура России 11 марта направила в суд заявление о признании компании Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram, экстремистской организацией. Также Генпрокуратура потребовала запретить деятельность Meta на территории РФ. После этого Роскомнадзор вслед за блокировкой Facebook (это произошло еще 4 марта) заявил о блокировке Instagram.
В пресс-службе Meta не ответили на запрос «Ведомостей».
Facebook и Instagram – одни из наиболее используемых в России социальных сетей. По данным аналитиков Brand Analytics, Instagram занимает первое место по числу активных авторов и второе после российской «ВКонтакте» по числу публикаций. По данным на октябрь 2021 г., в месяц на Instagram публиковалось свыше 38 млрд сообщений, это больше половины от публикаций на всех крупных работающих в России соцсетях. Facebook также входит в десятку крупнейших соцсетей, занимая шестое место. Интерес россиян к Instagram год от года только растет, отмечала осенью 2021 г. аналитическая компания Deloitte. Тогда же эта же компания фиксировала снижение интереса российской аудитории к Facebook.
Что произошло с Meta
10 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на внутренние документы Meta, что Facebook планирует разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан РФ и, в частности, к российским военным, находящимся на территории Украины. «Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», – прокомментировала это решение Facebook Генпрокуратура.
Ведомство видит в этом признаки пропаганды терроризма, а также возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия. В связи с этим Генпрокуратура направила в Следственный комитет России материалы о возбуждении дела «для решения вопроса об уголовном преследовании».
«В случае признания Meta экстремистской организацией ответственность за блокировки ресурсов Meta будет лежать на органах государственной власти России. Никакой ответственности за наличие аккаунтов в данных ресурсах граждане не понесут», – сообщил «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Сам по себе случай, когда экстремистской организацией может быть признано лицо, не имеющее отношения к какой–либо общественной, политической или религиозной деятельности, вполне может стать прецедентом, считает партнер адвокатского бюро «А–Про» Антон Воробьев. «Коммерческая составляющая никогда не оценивалась судами, как и рекламные договоры, использование товарных знаков. Это определенно что-то новое для правовой системы», – считает он. По его мнению, шансы признания Meta экстремистской высоки.
Юридической ответственности за использование соцсетей через VPN–сервисы для пользователей нет, но признание компании экстремистской сделает противозаконной размещение рекламы на ее платформе, поскольку может быть истолковано как финансирование экстремизма, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
«Признание Meta экстремистской организацией не повлечет за собой признание пользователей социальных сетей, принадлежащих компании, участниками экстремистской организации», – считает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. С ним согласен и управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, полагающий, что сам факт использования соцсети, наличия аккаунта не будет наказуемым.
Также «не противоречит закону и не запрещено» использование VPN–сервисов для доступа к соцсетям, говорит Федюкин. «Я не вижу существенных рисков для привлечения рядовых пользователей, имеющих возможность публиковать посты, не содержащие состава уголовно наказуемого деяния, к ответственности», – отметил он. В то же время юрист подчеркнул, что публикации пользователей не должны содержать в себе призывов к совершению насильственных действий, ненависти, розни и тд. «Это уже может быть квалифицировано в качестве уголовно наказуемого преступления», – отмечает эксперт.
По словам Федюкина, в большей степени от признания Meta экстремистской организацией пострадают участники рекламного рынка – рекламодатели, рекламные агенты и другие, кто проводит платежи в пользу Meta и ее сервисов. «Формально после признания деятельности Meta или Facebook и Instagram экстремистской или террористической любые транзакции могут быть квалифицированы как финансирование экстремистской деятельности», – считает юрист. По его словам, об этом говорит статья 282.3 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность как в виде штрафов до 700 000 руб., так и лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. «Тут важно пояснить, что риски уголовного преследования могут возникать только в отношении контрагентов Meta, Facebook и Instagram, которые будут совершать платежи после официального признания их деятельности экстремистской», – добавил Федюкин.
Кого уже признали экстремистами в России
Перечень экстремистских организаций с 2007 г. ведет Минюст, сейчас в нем 89 позиций, но соцсети туда ранее не включались. Например, в список Минюста внесены основанная Эдуардом Лимоновым Национал–большевистская партия, основанный Максимом (Тесаком) Марцинкевичем «Формат-18», движение АУЕ, а также «Свидетели Иеговы» и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (все упомянутые в предложении организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ).
Организаторам экстремистского объединения может грозить до 10 лет лишения свободы (ст. 282.2 УК РФ). От 2 до 6 лет лишения свободы могут получить участники организации. Пожертвования расцениваются как финансирование экстремистского сообщества (ст. 282.3 УК РФ) и наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. За демонстрацию экстремистской символики наступает административная ответственность: арест до 15 суток по ст. 20.3 КоАП.
Но с такой позицией не согласен Казанцев. Он отмечает, что закон различает участие в деятельности той или иной организации в качестве ее создателя, владельца или сотрудника и взаимодействие с ней в качестве контрагента по договору об оказании рекламных услуг, отмечает он. «Контрагент по договору не считается участником организации», – считает юрист.
Допускает наступление ответственности контрагентов за размещение рекламы и член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Вадим Перевалов.
«Есть разница между тем, чтобы купить товар у экстремиста на рынке, потому что тут нет умысла финансировать экстремистскую организацию, и приобретением коммерческих услуг у организации после того как она официально признана экстремистской. В последнем случае приобретение ее услуг будет направлено, помимо прочего, на обеспечение ее деятельности, что запрещено, как в 2011 г. разъяснил Верховный суд», – отметил юрист. Он добавил, что по этой логике оплата рекламы и совершение платежей могут стать проблемой, но только «после того, как будут официально опубликованы сведения о признании соответствующей организации экстремистской и запрете ее деятельности на территории РФ по решению суда».
В случае признания Meta экстремистской ответственность может наступить и для тех сайтов, которые размещают на своих платформах кнопки с логотипами Facebook и Instagram, отмечает Воробьев. «С большой уверенностью можно говорить, что размещение тех же иконок с товарными знаками Instagram и Facebook может быть расценено как пропаганда. Товарные знаки для того и нужны – собственной индивидуализации, повышения узнаваемости и продвижения», – говорит юрист.
Такая демонстрация может попасть под ответственность по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, до 2000 руб. штрафа или до 15 суток административного ареста с конфискацией предмета с изображением символики), добавляет представитель специализирующегося на ведении дел о защите цифровых прав правозащитного проекта «Сетевые свободы».
Если Meta будет признана экстремистской организацией, не все контрагенты продолжат сотрудничество с ней. «Наша компания осуществляет свою деятельность на территории России согласно действующему законодательству. В случае, если органы власти определяют, что тот или иной ресурс является экстремистским – мы с ним не работаем», – говорит сооснователь коммуникационного агентства All Star Media Дмитрий Павлов.
Представители крупнейших рекламных групп АДВ, Dentsu и Media Direction Group воздержались от комментариев.
При участии Екатерины Гробман