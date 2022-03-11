Что грозит пользователям Facebook и Instagram, если Meta признают экстремистской организацией

По словам Федюкина, в большей степени от признания Meta экстремистской организацией пострадают участники рекламного рынка – рекламодатели, рекламные агенты и другие, кто проводит платежи в пользу Meta и ее сервисов. «Формально после признания деятельности Meta или Facebook и Instagram экстремистской или террористической любые транзакции могут быть квалифицированы как финансирование экстремистской деятельности», – считает юрист. По его словам, об этом говорит статья 282.3 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность как в виде штрафов до 700 000 руб., так и лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. «Тут важно пояснить, что риски уголовного преследования могут возникать только в отношении контрагентов Meta, Facebook и Instagram, которые будут совершать платежи после официального признания их деятельности экстремистской», – добавил Федюкин.