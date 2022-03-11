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Whatsapp может избежать блокировки в случае запрета ресурсов Meta в России

Ведомости

Блокировка в России ресурсов американской корпорации Meta не коснется мессенджера Whatsapp, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентств, Whatsapp избежит блокировки, поскольку он является лишь «средством коммуникации».

Генпрокуратура РФ 11 марта направила в суд заявление о признании Meta (владеет Facebook, Instagram и Whatsapp) экстремистской организацией. Ведомство также попросило запретить ее деятельность в России. Поводом стало заявление пресс-секретаря компании Энди Стоуна о временном снятии запрета в соцсетях Meta для жителей ряда стран на призывы к насилию против российских военнослужащих.

Решение было принято из-за ситуации на Украине, где проходит спецоперация Вооруженных сил РФ. Речь шла в том числе о разрешении постов с призывами к насилию в адрес россиян, которые ранее подпадали под запрет на разжигание ненависти в соцсетях, заявил Стоун, назвав их формой «политического самовыражения». По данным Reuters, это можно делать пользователям из России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Закавказья.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило озабоченность в связи с решением Meta. Следственный комитет РФ завел уголовное дело против Meta по двум статьям — о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook в России после того, как соцсеть ограничила доступ к ряду российских СМИ, в частности к телеканалу «Звезда», агентствам «РИА Новости», Sputnik и Russia Today, изданиям «Лента.ру» и «Газета.ру».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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