Whatsapp может избежать блокировки в случае запрета ресурсов Meta в России

Решение было принято из-за ситуации на Украине, где проходит спецоперация Вооруженных сил РФ. Речь шла в том числе о разрешении постов с призывами к насилию в адрес россиян, которые ранее подпадали под запрет на разжигание ненависти в соцсетях, заявил Стоун, назвав их формой «политического самовыражения». По данным Reuters, это можно делать пользователям из России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Закавказья.