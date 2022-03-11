Whatsapp может избежать блокировки в случае запрета ресурсов Meta в России
Блокировка в России ресурсов американской корпорации Meta не коснется мессенджера Whatsapp, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентств, Whatsapp избежит блокировки, поскольку он является лишь «средством коммуникации».
Генпрокуратура РФ 11 марта направила в суд заявление о признании Meta (владеет Facebook, Instagram и Whatsapp) экстремистской организацией. Ведомство также попросило запретить ее деятельность в России. Поводом стало заявление пресс-секретаря компании Энди Стоуна о временном снятии запрета в соцсетях Meta для жителей ряда стран на призывы к насилию против российских военнослужащих.
Решение было принято из-за ситуации на Украине, где проходит спецоперация Вооруженных сил РФ. Речь шла в том числе о разрешении постов с призывами к насилию в адрес россиян, которые ранее подпадали под запрет на разжигание ненависти в соцсетях, заявил Стоун, назвав их формой «политического самовыражения». По данным Reuters, это можно делать пользователям из России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Закавказья.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило озабоченность в связи с решением Meta. Следственный комитет РФ завел уголовное дело против Meta по двум статьям — о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.
Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook в России после того, как соцсеть ограничила доступ к ряду российских СМИ, в частности к телеканалу «Звезда», агентствам «РИА Новости», Sputnik и Russia Today, изданиям «Лента.ру» и «Газета.ру».