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Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией

Ведомости

Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора признать американскую компанию Meta, владеющую социальными сетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в стране, сообщается на сайте ведомства.

Требование появилось после того, как Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, а также руководства России и Белоруссии. Об этом сегодня утром сообщило издание Reuters, информацию подтвердил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Meta Энди Стоун.

«В соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в Instagram систематически размещаются публикации, где граждан России призывают к участию «в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием». Facebook же ранее сочли причастным к нарушениям «основополагающих прав и свобод человека», в том числе граждан России. 

В Генпрокуратуре подчеркнули, что действия Meta «формируют представление о допустимости террористической деятельности», а также нацелены «на разжигание ненависти и вражды» к российским гражданам. В действиях американской компании ведомство увидело признали преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и п. «а» ч. 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия).

Следственный комитет (СК) России, в свою очередь, возбудил против Meta уголовное дело по ст. 280 и 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности). Ведомство даст правовую оценку действиям Стоуна и других сотрудников американской компании.

Ранее Роскомнадзор обратился к Meta с требованием подтвердить или опровергнуть данные о разрешении призывать к насилию против российских военных и руководства России и Белоруссии. Reuters писал, что подобное можно делать пользователям из России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Закавказья. 

В связи с этим посольство России в Вашингтоне потребовало привлечь Meta к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что в достоверность публикации Reuters верить не хочется, поскольку «трудно себе такое представить». Он предупредил об ответственности, которая последует для американской компании за ее решение. 

Ранее, 4 марта, Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook в России. Решение было принято в связи с тем, что социальная сеть ограничила доступ к ряду российских СМИ, в частности к телеканалу «Звезда», агентствам «РИА Новости», Sputnik и Russia Today, изданиям «Лента.ру» и «Газета.ру».

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) от «киевского режима», а также денацификацию и демилитаризацию самой республики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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