Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией

Требование появилось после того, как Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, а также руководства России и Белоруссии. Об этом сегодня утром сообщило издание Reuters, информацию подтвердил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Meta Энди Стоун.