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РКН обратился к Facebook из-за разрешения призывов к насилию в адрес военных

Ведомости

Роскомнадзор обратился к компании Meta (владеет Facebook и Instagram) с просьбой подтвердить или опровергнуть данные о временном снятии запрета на призывы к насилию в отношении некоторых россиян, в том числе военнослужащих. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть появившуюся в сети информацию об изменении правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — сказано в заявлении.

Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам Meta, сообщило, что компания разрешила жителям России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Закавказья публиковать призывы к насилию в адрес российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. Подобное якобы допустимо также в адрес руководства России и Белоруссии. В Meta такое назвали «формами политического выражения», отметив, что обычно данные высказывания нарушают правила Facebook и Instagram.

Информацию о получении письма подтвердил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Meta Энди Стоун. В документе сказано, что призывы к насилию в отношении граждан России и военнопленных по-прежнему недопустимы.

В связи с этим посольство России в Вашингтоне потребовало привлечь Meta к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сказал, что в достоверность публикации Reuters верить не хочется, поскольку «трудно себе такое представить». Однако, если это все же правда, потребуются решительные меры по пресечению деятельности Meta, добавил он.

4 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook в России. Решение было принято в связи с тем, что социальная сеть ограничила доступ к ряду российских СМИ, в частности к телеканалу «Звезда», агентствам «РИА Новости», Sputnik и Russia Today, изданиям «Лента.ру» и «Газета.ру».

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы президент Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против российских военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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