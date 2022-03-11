РКН обратился к Facebook из-за разрешения призывов к насилию в адрес военных
«Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть появившуюся в сети информацию об изменении правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — сказано в заявлении.
Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам Meta, сообщило, что компания разрешила жителям России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Закавказья публиковать призывы к насилию в адрес российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. Подобное якобы допустимо также в адрес руководства России и Белоруссии. В Meta такое назвали «формами политического выражения», отметив, что обычно данные высказывания нарушают правила Facebook и Instagram.
Информацию о получении письма подтвердил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Meta Энди Стоун. В документе сказано, что призывы к насилию в отношении граждан России и военнопленных по-прежнему недопустимы.
В связи с этим посольство России в Вашингтоне потребовало привлечь Meta к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сказал, что в достоверность публикации Reuters верить не хочется, поскольку «трудно себе такое представить». Однако, если это все же правда, потребуются решительные меры по пресечению деятельности Meta, добавил он.
4 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook в России. Решение было принято в связи с тем, что социальная сеть ограничила доступ к ряду российских СМИ, в частности к телеканалу «Звезда», агентствам «РИА Новости», Sputnik и Russia Today, изданиям «Лента.ру» и «Газета.ру».
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы президент Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.