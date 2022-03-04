Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России
В ведомстве отметили, что с октября 2020 г. было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. «В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», — подчеркнуто в заявлении.
Как пояснили в Роскомнадзоре, упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Этот закон был принят для недопущения нарушения ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах, добавили в заявлении.
Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев ранее призывал власти временно заблокировать Facebook. По его словам, некоторые цифровые платформы занимают «пристрастную позицию». «Это не вопрос свободы слова — это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации. Мы могли бы усилить работу в части объяснения замысла этой операции», — подчеркнул он.