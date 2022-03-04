Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России

Как пояснили в Роскомнадзоре, упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Этот закон был принят для недопущения нарушения ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах, добавили в заявлении.