Газета
Медиа

Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России

Ведомости

Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа у социальной сети Facebook (владелец — Meta Inc.) на территории России, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В заявлении отмечается, что такие меры приняты в ответ на ограничение доступа к российским СМИ. 

В ведомстве отметили, что с октября 2020 г. было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. «В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», — подчеркнуто в заявлении. 

Как пояснили в Роскомнадзоре, упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Этот закон был принят для недопущения нарушения ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах, добавили в заявлении. 

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев ранее призывал власти временно заблокировать Facebook. По его словам, некоторые цифровые платформы занимают «пристрастную позицию». «Это не вопрос свободы слова — это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации. Мы могли бы усилить работу в части объяснения замысла этой операции», — подчеркнул он.

25 февраля Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook и Instagram исходя из согласованного решения Генпрокуратуры и МИД России, которые признали Facebook причастной к нарушению прав граждан России. Причиной такого решения стало ограничение со стороны Facebook аккаунтов российских СМИ.

Ранее по теме: Facebook и Tiktok ограничат доступ к аккаунтам RT и Sputnik в ЕС

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных