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Facebook и Tiktok ограничат доступ к аккаунтам RT и Sputnik в ЕС

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Соцсети Facebook и Tiktok ограничат доступ к аккаунтам российских государственных СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе, сообщило издание NPR со ссылкой на представителей компаний. Ограничение вводится после начала спецоперации России в Донбассе.

«Мы получили запросы от ряда правительств и ЕС предпринять дальнейшие шаги в отношении российских государственных СМИ. Учитывая исключительный характер текущей ситуации, в настоящее время мы будем ограничивать доступ к RT и Sputnik по всему ЕС», — заявил вице-президент Meta (владелец Facebook) по глобальным вопросам Ник Клегг.

Представитель Tiktok заявил, что соцсеть также заблокирует аккаунты этих СМИ в ЕС. Это значит, что пользователи приложений в странах ЕС не смогут получить доступ к страницам и контенту в аккаунтах RT и Sputnik.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС запретит работу RT и Sputnik на своей территории. Эти и другие санкции были введены после начала операции России в Донбассе. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что персонал попавших под запрет в ЕС медиа сокращать не будут.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. На Украине введено военное положение. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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