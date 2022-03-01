Facebook и Tiktok ограничат доступ к аккаунтам RT и Sputnik в ЕС

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. На Украине введено военное положение. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.