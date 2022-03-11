Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против российских военных

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун в своем Twitter опубликовал скриншот рассылки. Там сказано, что «компания временно сделала исключения для форм политического выражения, которые обычно нарушают правила». Призывы к насилию в отношении российских граждан и военнопленных по-прежнему недопустимы, уверяют в компании. При этом допускаются такие призывы по отношению к руководителям России и Белоруссии.