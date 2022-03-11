Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против российских военных
Пресс-секретарь Meta Энди Стоун в своем Twitter опубликовал скриншот рассылки. Там сказано, что «компания временно сделала исключения для форм политического выражения, которые обычно нарушают правила». Призывы к насилию в отношении российских граждан и военнопленных по-прежнему недопустимы, уверяют в компании. При этом допускаются такие призывы по отношению к руководителям России и Белоруссии.
В каких странах снят запрет на подобные публикации, в сообщении Стоуна не указано. По данным Reuters, такие призывы смогут публиковать пользователи из России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Закавказья.
Посольство России в Вашингтоне в связи с заявлением Meta потребовало от властей США привлечь компанию к ответственности. «Пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими», — подчеркнули в посольстве.
25 февраля Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook и Instagram исходя из согласованного решения Генпрокуратуры и МИД России, которые признали Facebook причастной к нарушению прав граждан России. Причиной такого решения стало ограничение со стороны Facebook аккаунтов российских СМИ. После начала специальной военной операции на Украине соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе.