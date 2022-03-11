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Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против российских военных

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Компания Meta Platforms, которой принадлежат Facebook и Instagram, временно сняла запрет на публикацию в некоторых странах призывов к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун в своем Twitter опубликовал скриншот рассылки. Там сказано, что «компания временно сделала исключения для форм политического выражения, которые обычно нарушают правила». Призывы к насилию в отношении российских граждан и военнопленных по-прежнему недопустимы, уверяют в компании. При этом допускаются такие призывы по отношению к руководителям России и Белоруссии.

В каких странах снят запрет на подобные публикации, в сообщении Стоуна не указано. По данным Reuters, такие призывы смогут публиковать пользователи из России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Закавказья.

Посольство России в Вашингтоне в связи с заявлением Meta потребовало от властей США привлечь компанию к ответственности. «Пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими», — подчеркнули в посольстве.

25 февраля Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook и Instagram исходя из согласованного решения Генпрокуратуры и МИД России, которые признали Facebook причастной к нарушению прав граждан России. Причиной такого решения стало ограничение со стороны Facebook аккаунтов российских СМИ. После начала специальной военной операции на Украине соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных