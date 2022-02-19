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Общество

Ростовской области перечислили 5 млрд рублей на выплаты беженцам Донбасса

Ведомости

 

Из федерального бюджета в Ростовскую область поступили 5 млрд руб., сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов. Средства направят на оказание помощи прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик. 

«Информирую, что 5 млрд руб. федеральных средств пришли в Ростовскую область, они, более того, доведены до министерства труда Ростовской области, по 10 000 на выплаты гражданам», — сказал Гуськов (цитата по ТАСС).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что в организации всех работ власти опираются на опыт приема беженцев в 2014 г. Средства в регион поступили ночью, сказал он на заседании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

«Министерство финансов области с этим работало и утром мне доложило о том, что главные распорядители готовы к началу выплат», — цитирует Голубева пресс-служба правительства области.

Осуществить единовременные выплаты в размере 10 000 руб. прибывающим в Россию беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик распорядился в пятницу президент Владимир Путин в ответ на обращение Голубева. Последний попросил об экстренной помощи в связи с непредвиденным наплывом беженцев из ДНР и ЛНР. 

Главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Ростовской области в связи с эвакуацией граждан республик в Россию с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных