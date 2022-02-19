Ростовской области перечислили 5 млрд рублей на выплаты беженцам Донбасса

Осуществить единовременные выплаты в размере 10 000 руб. прибывающим в Россию беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик распорядился в пятницу президент Владимир Путин в ответ на обращение Голубева. Последний попросил об экстренной помощи в связи с непредвиденным наплывом беженцев из ДНР и ЛНР.