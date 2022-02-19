Ростовской области перечислили 5 млрд рублей на выплаты беженцам Донбасса
Из федерального бюджета в Ростовскую область поступили 5 млрд руб., сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов. Средства направят на оказание помощи прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик.
«Информирую, что 5 млрд руб. федеральных средств пришли в Ростовскую область, они, более того, доведены до министерства труда Ростовской области, по 10 000 на выплаты гражданам», — сказал Гуськов (цитата по ТАСС).
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что в организации всех работ власти опираются на опыт приема беженцев в 2014 г. Средства в регион поступили ночью, сказал он на заседании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.
«Министерство финансов области с этим работало и утром мне доложило о том, что главные распорядители готовы к началу выплат», — цитирует Голубева пресс-служба правительства области.
Осуществить единовременные выплаты в размере 10 000 руб. прибывающим в Россию беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик распорядился в пятницу президент Владимир Путин в ответ на обращение Голубева. Последний попросил об экстренной помощи в связи с непредвиденным наплывом беженцев из ДНР и ЛНР.
Главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Ростовской области в связи с эвакуацией граждан республик в Россию с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации.