В Херсонской области объяснили эвакуацию жителей необходимостью «зачистки»

Позже вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России приняло решение помочь властям Херсонской области в организации выезда жителей другие регионы РФ. Он добавил, что людям обеспечат бесплатное проживание в других субъектах России. По его словам, тем, кто решит остаться в регионе на постоянной основе, также помогут с жильем.