В Херсонской области объяснили эвакуацию жителей необходимостью «зачистки»
Эвакуация жителей Херсонской области необходима для того, чтобы российские военные могли совершить маневр и «зачистить» территорию. Такое заявление сделал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины, во время зачистки территории <...> администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в РФ», — написал Стремоусов.
В видеообращении он отметил, что присутствие мирных жителей на территории области затрудняет маневренность российских войск, а также подвергает жизнь людей опасности. Он призвал жителей Херсонщины не мешать российским военным и выехать «на безопасное расстояние от боевых действий».
13 октября на фоне участившихся обстрелов Херсонской области с украинской стороны врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны. По словам Сальдо, прежде всего люди смогут выехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края.
Он также отметил, что Киев «мстит» Херсонской области за референдум по вопросу о вхождении в состав РФ и ежедневно наносит удары по населенным пунктам в регионе.
Позже вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России приняло решение помочь властям Херсонской области в организации выезда жителей другие регионы РФ. Он добавил, что людям обеспечат бесплатное проживание в других субъектах России. По его словам, тем, кто решит остаться в регионе на постоянной основе, также помогут с жильем.
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