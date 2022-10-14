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В Херсонской области объяснили эвакуацию жителей необходимостью «зачистки»

Ведомости

Эвакуация жителей Херсонской области необходима для того, чтобы российские военные могли совершить маневр и «зачистить» территорию. Такое заявление сделал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины, во время зачистки территории <...> администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в РФ», — написал Стремоусов. 

В видеообращении он отметил, что присутствие мирных жителей на территории области затрудняет маневренность российских войск, а также подвергает жизнь людей опасности. Он призвал жителей Херсонщины не мешать российским военным и выехать «на безопасное расстояние от боевых действий». 

13 октября на фоне участившихся обстрелов Херсонской области с украинской стороны врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны. По словам Сальдо, прежде всего люди смогут выехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края.

Он также отметил, что Киев «мстит» Херсонской области за референдум по вопросу о вхождении в состав РФ и ежедневно наносит удары по населенным пунктам в регионе.

Позже вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России приняло решение помочь властям Херсонской области в организации выезда жителей другие регионы РФ. Он добавил, что людям обеспечат бесплатное проживание в других субъектах России. По его словам, тем, кто решит остаться в регионе на постоянной основе, также помогут с жильем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных