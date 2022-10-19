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Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о положении дел на ЗАЭС

Ведомости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признался, что был поражен знаниями президента России Владимира Путина по теме Запорожской АЭС. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Telefe.

«Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — сказал он (цитата по ТАСС).

Гросси также отметил уверенность Путина в своих действиях. По словам гендиректора МАГАТЭ, российский президент «глубоко убежден» в своей позиции. Гросси добавил, что Путин выразил готовность продолжать сотрудничество по ЗАЭС. 

Встреча Путина с Гросси состоялась 11 октября в Санкт-Петербурге. Глава МАГАТЭ отметил значимую роль России для агентства в вопросах, связанных с мирным использованием атомной энергии. Путин заявил о готовности к диалогу по ситуации вокруг ЗАЭС. По итогам переговоров Гросси отметил, что «никто не хочет ядерной катастрофы».

До этого глава МАГАТЭ также встретился с украинскими властями в Киеве. Он сообщил о достижении прогресса в вопросе безопасности АЭС, опубликовав в Twitter фотографии с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию станции 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.

6 сентября агентство опубликовало доклад по итогам своей поездки на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. Накануне, 18 октября, Гросси допустил, что безопасная зона вокруг ЗАЭС может быть создана до конца года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных