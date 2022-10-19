Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о положении дел на ЗАЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признался, что был поражен знаниями президента России Владимира Путина по теме Запорожской АЭС. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Telefe.
«Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — сказал он (цитата по ТАСС).
Гросси также отметил уверенность Путина в своих действиях. По словам гендиректора МАГАТЭ, российский президент «глубоко убежден» в своей позиции. Гросси добавил, что Путин выразил готовность продолжать сотрудничество по ЗАЭС.
Встреча Путина с Гросси состоялась 11 октября в Санкт-Петербурге. Глава МАГАТЭ отметил значимую роль России для агентства в вопросах, связанных с мирным использованием атомной энергии. Путин заявил о готовности к диалогу по ситуации вокруг ЗАЭС. По итогам переговоров Гросси отметил, что «никто не хочет ядерной катастрофы».
До этого глава МАГАТЭ также встретился с украинскими властями в Киеве. Он сообщил о достижении прогресса в вопросе безопасности АЭС, опубликовав в Twitter фотографии с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию станции 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября агентство опубликовало доклад по итогам своей поездки на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. Накануне, 18 октября, Гросси допустил, что безопасная зона вокруг ЗАЭС может быть создана до конца года.
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