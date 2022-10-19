Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о положении дел на ЗАЭС

6 сентября агентство опубликовало доклад по итогам своей поездки на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. Накануне, 18 октября, Гросси допустил, что безопасная зона вокруг ЗАЭС может быть создана до конца года.