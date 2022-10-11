Путин заявил о готовности к диалогу по ситуации вокруг ЗАЭС
Российская сторона готова к диалогу по ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Москве.
«Очень рады видеть вас и с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, а может быть, вызывают даже у кого-то обеспокоенность, но у нас тоже, например, всё, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В любом случае мы открыты для этого диалога и рады вас видеть», – сказал он.
Путин напомнил, что Россия стояла у истоков МАГАТЭ и всегда поддерживала его работу. Сегодня, заявил президент, происходит опасная политизация «всего, что связано с атомной деятельностью», однако Россия надеется на смягчение данной риторики в мире благодаря совместным с агентством усилиям.
Россия, добавил Путин, выступает за предоставление равного доступа к благам мирного атома, но считает необходимым сдерживание распространения военных ядерных технологий.
Ранее «Ведомости» писали о том, что на этой неделе состоится встреча Путина и Гросси, подготовка к ней велась по линии Кремля. Центральной темой беседы должна стать Запорожская АЭС, однако речь о демилитаризации вряд ли пойдет, отмечали опрошенные эксперты, поскольку российская сторона крайне негативно относится к этой идее.
5 октября президент Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Помимо этого глава государства поручил кабмину принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Для этого правительству необходимо определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и другие аспекты регулирования деятельности ЗАЭС.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
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