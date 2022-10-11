Путин заявил о готовности к диалогу по ситуации вокруг ЗАЭС

«Очень рады видеть вас и с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, а может быть, вызывают даже у кого-то обеспокоенность, но у нас тоже, например, всё, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В любом случае мы открыты для этого диалога и рады вас видеть», – сказал он.