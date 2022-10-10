Путин и Гросси на этой неделе могут обсудить ситуацию вокруг ЗАЭС

Уже на этой неделе могут состояться переговоры президента России Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, рассказал близкий к Старой площади источник «Ведомостей». Еще один собеседник, близкий к администрации президента, сказал, что подготовка к беседе ведется по линии Кремля. По словам первого источника, не исключено, что переговоры с Гросси могут пройти в Санкт-Петербурге во вторник, 11 октября: Путин уехал в город на свой день рождения, сообщал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В то же время, как отмечал Песков 6 октября, визит Гросси в Россию готовится: «По деталям мы проинформируем в начале следующей недели». На запрос «Ведомостей» 9 октября Песков не ответил.