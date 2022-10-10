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Путин и Гросси на этой неделе могут обсудить ситуацию вокруг ЗАЭС

Обсуждается встреча президента России и гендиректора МАГАТЭ
Максим Иванов Глеб Мишутин
Миссия МАГАТЭ, в составе 13 экспертов, которую возглавил Гросси, побывала в начале сентября на ЗАЭС / Leonhard Foeger / Reuters

Уже на этой неделе могут состояться переговоры президента России Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, рассказал близкий к Старой площади источник «Ведомостей». Еще один собеседник, близкий к администрации президента, сказал, что подготовка к беседе ведется по линии Кремля. По словам первого источника, не исключено, что переговоры с Гросси могут пройти в Санкт-Петербурге во вторник, 11 октября: Путин уехал в город на свой день рождения, сообщал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В то же время, как отмечал Песков 6 октября, визит Гросси в Россию готовится: «По деталям мы проинформируем в начале следующей недели». На запрос «Ведомостей» 9 октября Песков не ответил.

Основной темой для переговоров Гросси с Путиным, конечно, будет ситуация вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Гросси, который до этого демонстрировал взвешенный и дипломатичный подход, будет пытаться найти консенсус. МАГАТЭ сейчас, добавляет Стефанович, заинтересовано в сохранении своей миссии на ЗАЭС, а также в создании зоны безопасности вокруг станции. Речь о демилитаризации вряд ли пойдет – эксперт напоминает, что российская сторона крайне негативно относится к этой идее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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